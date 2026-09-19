Ο αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νηοψία σε ένα κινεζικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, νωρίτερα αυτή τη χρονιά, βασιζόμενος σε μια λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών, που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, μετέδωσε την Παρασκευή το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστήριζαν ότι το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που σχετίζονταν με πυρηνικά όπλα και λόγω αυτού του ισχυρισμού οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάστηκαν να το αναχαιτίσουν.

Το CNN επικαλείται στο ρεπορτάζ του τέσσερις ανώνυμες πηγές.

Η επιχείρηση ακυρώθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ένα chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρησιμοποιούσε ένας αναλυτής, έκανε λανθασμένη αναγνώριση του φορτίου του πλοίου.

Μία από τις πηγές του καναλιού είπε ότι η έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν «εντελώς λανθασμένη» αλλά «κόντεψε να προκαλέσει πόλεμο».

Το CNN δεν διευκρίνισε τι μετέφερε το πλοίο, ούτε ποιος ήταν ο προορισμός του.

Ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα αυτό.

Η πληροφορία του CNN έρχεται σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι επαναλαμβάνουν ωστόσο ότι δεν επιθυμούν τη ρύθμιση του τομέα, επισήμως για να μην αποκτήσει το πάνω χέρι η Κίνα.