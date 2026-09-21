Τον δρόμο της αμερικανικής Δικαιοσύνης επιλέγουν τα τρία μεγάλα μέσα ενημέρωσης (CNN, MS NOW και Politico), στα οποία πρόσφατα απαγορεύτηκε η είσοδος στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να ακυρώσουν τον αποκλεισμό τους. Περνώντας στη νομική αντεπίθεση, οι εκπρόσωποι των δικτύων επικαλούνται την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, διεκδικώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους στην προεδρική κατοικία.

Η κατεπείγουσα αγωγή, η οποία κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Περιφέρεια της Κολούμπια, αναμένεται να δρομολογήσει ραγδαίες εξελίξεις. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα να οριστεί ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση θα κληθεί να παρουσιάσει τα νομικά της επιχειρήματα για την απόφασή της.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα τρία μέσα, εξηγούν τους λόγους της κίνησής τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθεροτυπίας: «Σήμερα το πρωί γνωστοποιήσαμε στην κυβέρνηση ότι καταθέτουμε σήμερα αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και για την υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος».

Παράλληλα, τα δίκτυα καταγγέλλουν τον αιφνιδιαστικό και αυθαίρετο χαρακτήρα της απόφασης, σημειώνοντας: «Χωρίς ειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας, διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας».

Καταλήγοντας, προειδοποιούν για τον ευρύτερο αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η κυβερνητική στάση: «Αν αυτό αφεθεί χωρίς να αντικρουστεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».