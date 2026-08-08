Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγός Νταν Κέιν, έχει καταστήσει σαφές τις τελευταίες εβδομάδες, σε κορυφαίους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αναζητήσει μια λύση για τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το CNN οι οποίες γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Στρατηγός Νταν Κέιν θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύς από μόνη της, δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ο Κέιν ψάχνει για μια ράμπα εξόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές αυτές.

Ο κορυφαίος Αμερικανός στρατηγός έχει συζητήσει τις ανησυχίες του σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές με σημαντικά στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Οι επιφυλάξεις του Κέιν για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση

Ο Στρατηγός Κέιν φέρεται να έχει συνεργαστεί στενά με ορισμένους από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών και την κοινή γραμμή πριν από τις συναντήσεις με τον πρόεδρο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι περιορισμοί, αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι των διαθέσιμων στρατιωτικών επιλογών, ακόμη και εκείνων που δεν προβλέπουν ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι απλώς ο τρόπος του να προστατεύει τον στρατό», ανέφερε μία από τις πηγές που επικαλείται το CNN, περιγράφοντας τη στάση του στρατηγού απέναντι στις επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει την προοπτική ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε συμφωνία με τους όρους της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κέιν και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θεωρούν ιδιωτικά ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι απίθανο.

Νταν Κέιν: «Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της»

Η εκτίμηση αυτή συνδέεται με μια θέση που ο ίδιος ο Κέιν είχε εκφράσει δημόσια σε ακρόαση στο Κογκρέσο: «Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».

Οι επιφυλάξεις αυτές φέρεται να εντάθηκαν στα τέλη Ιουλίου, όταν εξετάστηκε σχέδιο για την πραγματοποίηση νέων και πιο επιθετικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ εξέφρασαν ανησυχίες για τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, υπέρ της συγκεκριμένης επιχείρησης τάχθηκαν κυρίως στελέχη της CENTCOM, ενώ και το Ισραήλ φέρεται να υποστήριζε σε γενικές γραμμές την περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Τραμπ τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα, αφού συνομίλησε με συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι τελευταίοι εξέφρασαν φόβους για πιθανή ιρανική αντίδραση, ιδιαίτερα για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών προβληματίζουν την Ουάσιγκτον

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το CNN, ο Στρατηγός Νταν Κέιν έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη μείωση των διαθέσιμων αμερικανικών όπλων.

Το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα όπλα και συστήματα που χρησιμοποιούνται παράλληλα για την υποστήριξη του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές εκτιμούν ότι τα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών έχουν φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές της Ουάσιγκτον σε περίπτωση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Παράλληλα, χώρες του Κόλπου έχουν μεταφέρει στην αμερικανική κυβέρνηση τις ανησυχίες τους για την περιορισμένη διαθεσιμότητα προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, τα οποία θα μπορούσαν να χρειαστούν σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Φόβοι για αντίποινα σε ενδεχόμενα χτυπήματα των ΗΠΑ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα μπορούσε να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, μια τέτοια επιλογή δεν θεωρείται πιθανό να οδηγήσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση.

Αντίθετα, θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα εναντίον ενεργειακών υποδομών χωρών του Κόλπου, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους Αμερικανούς συμμάχους στην περιοχή.

Ανάλογες επιφυλάξεις υπάρχουν και για το ενδεχόμενο βομβαρδισμού γεφυρών ή άλλων υποδομών, καθώς εκτιμάται ότι τέτοιες ενέργειες δύσκολα θα μπορούσαν να επιφέρουν το επιθυμητό στρατηγικό αποτέλεσμα.

Η δύσκολη ισορροπία στις σχέσεις Κέιν – Τραμπ

Παρά τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις του, ο Νταν Κέιν φέρεται να χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή τη σχέση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Στρατηγός Κέιν προσπαθεί να παρουσιάζει στον Τραμπ τόσο τις δυνατότητες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τους κινδύνους κάθε επιλογής, χωρίς να εμφανίζεται ότι αμφισβητεί την τελική απόφαση του προέδρου ως αρχιστράτηγου.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Νταν Κέιν φέρεται να ανέδειξε τους κινδύνους από την περαιτέρω κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών. Παράλληλα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, εάν ο Τραμπ αποφάσιζε να προχωρήσει, ο αμερικανικός στρατός διαθέτει την ικανότητα να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στο Ιράν.

Η αναζήτηση μιας «συμβολικής» νίκης

Καθώς η σύγκρουση πλησιάζει στο ορόσημο των έξι μηνών, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ο μόνος τρόπος για μια αποφασιστική στρατιωτική ήττα του Ιράν, όμως θα συνεπαγόταν τεράστιο κόστος και πιθανώς χιλιάδες αμερικανικές απώλειες.

Το Πεντάγωνο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβερνητική υποστήριξη για μια τόσο δραστική επιλογή.

Ως αποτέλεσμα, η έμφαση φαίνεται να μετατοπίζεται στην αναζήτηση μιας λύσης που θα μπορούσε να προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον μια «συμβολική» νίκη, την οποία θα μπορούσε να παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό, χωρίς να κλείσει οριστικά ο δρόμος προς μια διπλωματική συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα πρώτα πιθανά βήματα που εξετάζονται είναι μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφετηρία για μια ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια.

Πηγή: CNN