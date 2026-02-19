Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, μια πηγή επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει ιδιωτικά συζητήσει τόσο υπέρ όσο και κατά μιας στρατιωτικής ενέργειας και έχει συμβουλευτεί συμβούλους και συμμάχους για την καλύτερη πορεία δράσης. Δεν είναι σαφές αν θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Ξοδεύει πολύ χρόνο για να το σκεφτεί», δήλωσε μια πηγή.

Παράλληλα, Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συζήτησαν για τουλάχιστον τρεισήμισι ώρες την Τρίτη, κατά τη διάρκεια έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, χωρίς να καταλήξουν σε σαφή συμφωνία. Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι «ακόμη υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Λευκός Οίκος: H στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες εβδομάδες», χωρίς να επιβεβαιώσει αν ο Τραμπ θα αναστείλει στρατιωτικές ενέργειες εντός αυτού του διαστήματος. Επιπλέον, ο Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να μεταβεί στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στις συνομιλίες με το Ιράν.

«Δεν πρόκειται να θέσω χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε η Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή του προέδρου, αλλά η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι».

Το USS Gerald Ford – η πιο προηγμένη ομάδα αεροπλανοφόρων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ – αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από τη συγκέντρωση μιας αξιοσημείωτης σειράς άλλων στρατιωτικών δυνάμεων. Τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των ανεφοδιαστικών δεξαμενόπλοιων και των μαχητικών αεροσκαφών, μεταφέρονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις, αναφέρει το CNN.

Προετοιμάζεται για πλήγμα το Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Παρτσίν, το Νατάνζ και το Ισφαχάν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες κατασκευές από σκυρόδεμα, επιχωματώσεις σηράγγων και αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και ανάλυση του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Satellite images show Iran repairing and fortifying sites amid US tensions – https://t.co/hoNHeQXzl2 — Reuters Iran (@ReutersIran) February 18, 2026

Πηγή: CNN