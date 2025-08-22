Τη δυναμική των ειρηνευτικών συνομιλιών προσπαθεί να διατηρήσει ενεργή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας επιθετική ρητορική απέναντι στη Ρωσία, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα» ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιχειρώντας να αγγίξει ένα «ευαίσθητο σημείο» της Μόσχας, η οποία θεωρεί οποιαδήποτε υποστήριξη των ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφός της ως κόκκινη γραμμή, επισημαίνει σε νέα ανάλυση το CNN.

«Είναι σαν μία σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η νέα ρητορική του Τραμπ σηματοδοτεί «στροφή» για τον Πρόεδρο, ο οποίος επέκρινε την απόφαση του Μπάιντεν που φρέναρε την Ουκρανία από εκτοξεύσεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικής κατασκευής στη Ρωσία, μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Η Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Μπάιντεν, δεν μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικής κατασκευής, στη Ρωσία. Αυτό άλλαξε τον Νοέμβριο του 2024. Τότε η Ρωσία ενημέρωσε το πυρηνικό της δόγμα, σύμφωνα με το οποίο θεωρεί πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της, υποστηριζόμενη από μια πυρηνική δύναμη είναι κοινή επίθεση.

«Διαφωνώ κάθετα με την αποστολή πυραύλων εκατοντάδων μιλίων στη Ρωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό;», είπε ο Τραμπ λίγο πριν επιστρέψει στο αξίωμά του στον Λευκό Οίκο.

«Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο. Αυτό δεν έπρεπε να επιτραπεί. Τώρα δεν χρησιμοποιούν μόνο πυραύλους, αλλά χρησιμοποιούν και άλλα είδη όπλων. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος».

«Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε»

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ την Πέμπτη, (21/8), έρχονται σε μια στιγμή που το Κρεμλίνο διαψεύδει ανοιχτά τον Λευκό Οίκο σχετικά με τα σχέδια για διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπονοώντας ότι οι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, απέχουν πολύ από το να γίνουν σύντομα και ότι ο Πούτιν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια τέτοια συνάντηση.

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, στη συνέχεια. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν, ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία», υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση. Την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Και ενώ η συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις συνεχίζεται, η Ρωσία εξαπέλυσε «μπαράζ» αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε μια αμερικανική Εταιρεία παραγωγής, που τραυμάτισε τουλάχιστον 15 άτομα.