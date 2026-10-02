Στην τοποθέτηση του Τζέι Κλέιτον στη θέση του «τσάρου» Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να προχωρήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Ο κ. Κλέιτον, ο οποίος διατελεί αυτή τη στιγμή Διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών (DNI), καλείται να αναλάβει τον συντονισμό των κυβερνητικών αποφάσεων για την τεχνολογία, διαδεχόμενος τον επιχειρηματία Ντέιβιντ Σακς.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα σχέδια για τη δημιουργία μιας ειδικής «δύναμης AI», την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες νομοθετών και ερευνητών για τους κινδύνους της τεχνολογίας, παρά τη σταθερή θέση του Τραμπ κατά των πρόσθετων ρυθμιστικών περιορισμών.

Οι σχεδιασμοί του Λευκού Οίκου

Ο επερχόμενος διορισμός του Τζέι Κλείτον, έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είχε προαναγγείλει τη δημιουργία μιας ειδικής «δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Task Force) και τον διορισμό αρμόδιου συμβούλου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύσει τότε τις λεπτομέρειες ή τον μηχανισμό εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ ορίζει σύμβουλο για τον συγκεκριμένο τομέα.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, τον ρόλο του «τσάρου AI» είχε αναλάβει ο γνωστός επιχειρηματίας Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος, παρά την μεταγενέστερη αποχώρησή του από την επίσημη κυβερνητική ομάδα, παραμένει Σύμβουλος του Προέδρου σε θέματα τεχνολογίας.

Οι ανησυχίες των νομοθετών και η στάση της Κυβέρνησης

Η απόφαση για την ενίσχυση του κυβερνητικού συντονισμού λαμβάνεται σε μια περίοδο που κορυφαίοι ερευνητές και επιστήμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απευθύνουν προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς και λειτουργικούς κινδύνους που εγκυμονεί η ραγδαία ανάπτυξή της.

Στο Κογκρέσο, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία, ζητώντας την ανάληψη νομοθετικής δράσης και τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων κανόνων προστασίας.

Παρά τις πιέσεις που ασκούνται τόσο εντός των ΗΠΑ, όσο και από τη διεθνή κοινότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις κρατικές παρεμβάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τους φόβους γύρω από την AI, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσθετοι κανονιστικοί περιορισμοί είναι περιττοί, και ενδέχεται να φρενάρουν την αμερικανική καινοτομία έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.