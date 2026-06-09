Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα τότε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν «προχωρήσει πάρα πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες προκειμένου «η συμφωνία να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί».

Φυσικά, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν υπήρξε από τότε. Παρόλα αυτά, πέρασαν δύο μήνες και ο Τραμπ ημέρα παρά ημέρα συνεχίζει να αφήνει να εννοηθεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι «προ των πυλών».

Από την ημέρα που κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μιλήσει για συμφωνία τουλάχιστον 38 φορές και συμφωνία δεν είδαμε…

Οι δηλώσεις του για διαπραγματεύσεις έχουν γίνει σε συνεντεύξεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακινώντας κάθε φορά το ίδιο ψέμα, ότι δηλαδή, οι δύο πλευρές βρίσκονται μια «ανάσα» μακριά από το να συνάψουν συμφωνία και να τερματίσουν τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο αληθεύει περισσότερο σήμερα απ’ ό,τι στις 7 Απριλίου. Όμως ο Τραμπ επιμένει να το λέει, είτε επειδή ζει σε μια αυταπάτη, είτε επειδή προσπαθεί να ηρεμήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είτε επειδή πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα, απλώς και μόνο επειδή το εύχεται.

Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι πρόκειται για έναν ισχυρισμό που ο κόσμος δεν πρέπει να παίρνει στα σοβαρά.

Το χρονικό των δηλώσεων για συμφωνία «προ των πυλών»

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, κάνοντας λόγο για τα «μεγάλα σημεία συμφωνίας, θα έλεγα ότι σχεδόν σε όλα συμφωνούμε». Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διέψευδε τις διαπραγματεύσεις.

Ακόμη και την επόμενη ημέρα, επανέλαβε χωρίς ντροπή ότι «νομίζω πως θα το λήξουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα».

Έως τις 25 Μαρτίου, η αφήγηση είναι μία, ότι το Ιράν ήθελε «απεγνωσμένα να κάνει μια συμφωνία». Στις 26 Μαρτίου, σε μία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Τεχεράνη «παρακαλούσε για μια συμφωνία».

Ωστόσο, όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι ανυπομονούσε τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία, το Ιράν έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να αντιστέκεται για άλλους δυόμισι μήνες.

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έβλεπε την επίτευξη συμφωνίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω συμφωνία με το Ιράν, ναι».

Σε αυτό το σημείο, οι προβλέψεις του Τραμπ άρχισαν να γίνονται πιο επίμονες. Στις 6 Απριλίου, δήλωσε ότι είχαν φτάσει «πολύ κοντά σε συμφωνία».

Την επόμενη ημέρα ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, με σκοπό να καταλήξουν οι δυο πλευρές στον τερματισμό του πολέμου.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε στο Fox Business: «Νομίζω ότι κοντεύει να τελειώσει, το βλέπω να πλησιάζει πολύ στο τέλος του».

«Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία».

Τις επόμενες ημέρες, ο Τραμπ παρουσίαζε τη συμφωνία σχεδόν ως δεδομένη: «Φαίνεται πολύ καλό το ότι θα κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Μέχρι τις 17 Απριλίου, ισχυρίστηκε σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα» και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Και στις 20 Απριλίου, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προέβλεψε ότι «όλα θα γίνουν, σχετικά γρήγορα!».

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επαληθεύτηκε, το Ιράν εξακολουθούσε να «πεθαίνει για μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα αργήσει πολύ…», πόνταρε, μιλώντας σε δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Επιμένει ο Τραμπ ότι πλησιάζει ο τερματισμός του πολέμου

Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρατήθηκε για ένα διάστημα, προτού ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τα στρατιωτικά πλήγματα για «δύο ή τρεις ημέρες» μετά από αίτημα χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ στο να κλείσουν συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά είχαν πέσει έξω τέτοιες προβλέψεις.

«Είχαμε χρονικές περιόδους όπου —νομίζαμε ότι πλησιάζαμε αρκετά στο να κλείσουμε συμφωνία και δεν απέδωσε», είπε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό».

Δεν ήταν διαφορετικό. Εκείνος όμως παρέμεινε απτόητος.

«Θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Μαΐου, σε ένα δείπνο με μέλη του Κογκρέσου.

Μέχρι τις 23 Μαΐου, έκανε έναν κύκλο δηλώσεων παρόμοιο με εκείνον της 17ης Απριλίου, είπε ότι η κυβέρνηση «πλησιάζει πολύ περισσότερο» σε μια συμφωνία. Τόνισε, μάλιστα ότι η συμφωνία ήταν «σε μεγάλο βαθμό έτοιμη, υπό την αίρεση των τελικών διατυπώσεων».

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξή του στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, τα πράγματα και πάλι ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Και την Κυριακή, διαβεβαίωσε ότι ήταν «πολύ κοντά στο να έχουν συμφωνία», αλλά ότι το Ιράν και το Ισραήλ τη θέτουν σε κίνδυνο, επειδή έχουν εμπλακεί σε μια παράπλευρη αψιμαχία.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχτεί στον αέρα εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα».

Και παρά τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Τραμπ απτόητος επιμένει στην ίδια γραμμή.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συγκέντρωσης για τον Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα τη Δευτέρα, ο Τραμπ προέβλεψε «ολοκληρωτική νίκη» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και είπε ότι το Ιράν ήταν «πρόθυμο να μας δώσει τα πάντα».

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους νωρίς την Τρίτη, αφού παρακολούθησε τους τελικούς του ΝΒΑ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πλευρές βρίσκονται «στα τελικά στάδια αυτού που θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή συμφωνία».

«Τα στενά θα ανοίξουν αμέσως», υπογράμμισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να φαίνεται ότι είτε αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, είτε πουλάει «κουτόχορτο» στον κόσμο που παρακολουθεί τον πόλεμο και τον τραγικό αντίκτυπό του.

Με πληροφορίες από το CNN