Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο προς το Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τον πρώτο, με τον οποίο εισήλθαν στον πόλεμο του Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο στο CNN, ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Το υποστηριζόμενο από το Ιράν ανταρτικό κίνημα εκτόξευσε πύραυλο κρουζ κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Και οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, σύμφωνα με τον αξιωματούχο ασφαλείας.

Ανακοινώνοντας την αρχική επίθεση, οι Χούθι δήλωσαν ότι εκτόξευσαν «μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», σε μία κίνηση που ενδέχεται να εξελιχθεί σε νέο πονοκέφαλο για τις αγορές ενέργειας.