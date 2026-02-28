Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν εκτιμήσει ότι σε περίπτωση επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν που θα ανέτρεπε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η σκληροπυρηνική Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά θα κάλυπτε πιθανότατα το κενό ηγεσίας βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν ήταν οριστικές σχετικά με το θέμα αυτό, και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες τον Ιανουάριο ότι «κανείς δεν ξέρει» ποιος θα αναλάμβανε την εξουσία σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος.

Ισχυρό σώμα που λειτουργεί πάνω από την τυπική στρατιωτική γραφειοκρατία

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) «είναι σίγουρα ισχυροί και λειτουργούν πάνω από την τυπική στρατιωτική γραφειοκρατία αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα συμβεί σε ένα σενάριο κατάρρευσης του καθεστώτος», δήλωσε μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσης σαφή εικόνα της ιεραρχίας του IRGC μετά τη δολοφονία του ισχυρότερου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, του υποστράτηγου Σολεϊμανί, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις σημερινές μαζικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές. Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι οι ηγέτες του είναι «ασφαλείς και υγιείς».