Ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει νέα σχέδια κρούσης που περιλαμβάνουν την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης «μητέρας όλων των βομβών» (MOAB) για τη στόχευση ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, για πρώτη φορά στη σύγκρουση με το Ιράν θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματική θα ήταν στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους δηλωμένους στρατηγικούς στόχους του Τραμπ ή στην αλλαγή των ισορροπιών της αμερικανοϊρανικής σύγκρουσης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις του στρατιωτικού σχεδιασμού σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη του όπλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το CNN δέχεται πιέσεις για να βάλει τέλος στον εξαιρετικά μη δημοφιλή πόλεμο, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για πιθανές πολιτικές αντιδράσεις από τους ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, μετά από περισσότερους από έξι μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών.

Βίντεο με την MOAB και τι μπορεί να προκαλέσει:

Ενώ ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να παρέχει στον Τραμπ επιλογές για πιθανά πλήγματα εναντίον εκκρεμών ιρανικών στόχων, ορισμένοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να αμφισβητούν εάν ο Λευκός Οίκος διαθέτει μια στρατηγική που να ενσωματώνει αυτά τα σχέδια με τρόπο που θα μπορούσε πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο.

Εδώ και μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούν επιλογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα «οριστικό» τέλος στον πόλεμο, τουλάχιστον από άποψη μηνύματος, έχοντας επίγνωση του πόσο αντιδημοφιλής έχει γίνει η σύγκρουση με το Ιράν.

Ενώ ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως ουσιαστικά κερδισμένο, ο Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτικός σε πρόσφατες δηλώσεις του, αποφεύγοντας να κηρύξει τη νίκη και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ακόμη εκκρεμότητες στην Τεχεράνη.

Παρασκηνιακά, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για ορισμένους εξωτερικούς συμμάχους που τον ενθάρρυναν να φέρει απλώς τα αμερικανικά στρατεύματα στην πατρίδα και να προχωρήσει. Αν το έκανε αυτό, όπως έχει υποστηρίξει ο Τραμπ, θα φαινόταν σαν ήττα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου πραγματοποίησαν συναντήσεις για να συζητήσουν διάφορες επιλογές για το Ιράν. Αν και ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν θα αναλάβει νέες δράσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αρκετοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν εάν αυτή η δήλωση ήταν οριστική ή αν θα μπορούσε να αλλάξει πριν από την ημέρα των εκλογών.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για νέα πλήγματα στο Ιράν

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον στρατό να αναπτύξει πρόσθετα πακέτα πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων που περιλαμβάνουν «πολλές ενεργειακές υποδομές» και την πιθανή χρήση μιας βόμβας MOAB, δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε ήταν πως αυτή η επίθεση θα πραγματοποιηθεί «πριν από την οπισθοχώρηση των ΗΠΑ στην Περιοχή Ευθύνης (AOR) της CENTCOM», υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξαπολύσει τα πρόσθετα πλήγματα, να επιχειρήσει να κηρύξει τη νίκη και να αποσύρει γρήγορα τους πάντες.

Μια δεύτερη πηγή δήλωσε στο CNN ότι τα στρατιωτικά σχέδια για το χτύπημα ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Όρους Pickaxe, προβλέπουν επίσης ρητά τη χρήση της MOAB. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να χτυπήσει το Pickaxe, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει στοιχεία του πυρηνικού της προγράμματος, ακόμη και μετά την παύση των πολεμικών επιχειρήσεων νωρίτερα φέτος. Ο Τραμπ συνεχίζει να τονίζει ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της «μητέρας όλων των βομβών»

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι όταν ο στρατός σχεδιάζει, αναπτύσσει ένα «μενού» επιλογών για όσους χαράσσουν πολιτική, το οποίο κυμαίνεται από υψηλής έως χαμηλής κλίμακας χτυπήματα. Οι στόχοι υψηλότερης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος, απαιτούν μεγαλύτερες βόμβες, και η MOAB είναι η μεγαλύτερη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Υπάρχουν όμως ερωτήματα γύρω από το αν η «μητέρα όλων των βομβών» θα ήταν ένα αποτελεσματικό πυρομαχικό για χρήση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλων τοποθεσιών που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος. Παρόλο που η κατευθυνόμενη με GPS βόμβα είναι ικανή να καταστρέψει μια περιοχή που ισοδυναμεί με εννέα οικοδομικά τετράγωνα πόλης, πιθανότατα δεν διαθέτει την ικανότητα να διεισδύσει αρκετά βαθιά κάτω από την επιφάνεια για να καταστρέψει τις ύποπτες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Pickaxe, το οποίο εκτιμάται ότι είναι οχυρωμένο με στρώματα γρανίτη, καθώς και άλλες εναπομείνασες ιρανικές πυρηνικές τοποθεσίες, ανέφεραν οι πηγές.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την «μητέρα όλων των βομβών»

Ονομάζεται βόμβα GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast ή βόμβα MOAB

Φέρει το παρατσούκλι «μητέρα όλων των βομβών»

Είναι η πιο ισχυρή μη πυρηνική βόμβα της Αμερικής

Ζυγίζει 21.600 λίβρες (περίπου 9.800 κιλά)

«Η MOAB είναι ένα όπλο μαζικής πληροφοριακής επιχείρησης που είναι εξαιρετικό για την εκκαθάριση τεράστιων περιοχών, αλλά όχι για πολλά άλλα», δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις περί στρατιωτικού σχεδιασμού γύρω από το Ιράν. «Σίγουρα δεν έχει σχεδιαστεί ως πολεμική κεφαλή βαθιάς διείσδυσης».

Εάν χρησιμοποιηθεί, η MOAB θα είχε καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή που θα πλήξει, αλλά πιθανότατα μόνο σε επιφανειακό επίπεδο, σημείωσαν οι πηγές. Επιπλέον, η τεράστια ακτίνα έκρηξης της βόμβας θα προκαλούσε σχεδόν σίγουρα ανησυχίες για την προοπτική απωλειών αμάχων, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση ιρανικών υποδομών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε κοντινή απόσταση από μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Θα χρησιμοποιήσει τη βόμβα 9.800 κιλών για ψυχολογική πίεση στο Ιράν

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη MOAB ως ψυχολογικό όπλο σε μια εποχή που το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται αμετακίνητο και απρόθυμο να υποκύψει στις διπλωματικές του απαιτήσεις. Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ανάπτυξή της είναι απίθανο να αναγκάσει το Ιράν να συνθηκολογήσει ή να επιτύχει μια στρατηγική στρατιωτική νίκη, θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια πρόσθετη επιλογή, λίγο πριν από την επανέναρξη πλήρων πολεμικών επιχειρήσεων, για να αλλάξει το τρέχον status quo της σύγκρουσης.

«Ο Πρόεδρος έχει δυστυχώς φέρει τον εαυτό του σε μια κατάσταση όπου είναι σχεδόν αναγκασμένος να κάνει κάτι και, χωρίς τα πυρομαχικά που είναι σχεδιασμένα να διεισδύσουν σε αυτό το επίπεδο… πρέπει να εξετάσεις τις ψυχολογικές επιπτώσεις, για τις οποίες η MOAB είναι καλά εξοπλισμένη», πρόσθεσε η πηγή που γνωρίζει τις πρόσφατες συζητήσεις σχεδιασμού.

Πολλοί εντός της κυβέρνησης, καθώς και εξωτερικοί αναλυτές, συμφωνούν ότι ο μόνος τρόπος για να ηττηθεί αποφασιστικά το Ιράν θα ήταν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης που θα περιλάμβανε χερσαία στρατεύματα, μια δέσμευση που θα μπορούσε ενδεχομένως να κοστίσει χιλιάδες αμερικανικές ζωές. Το Πεντάγωνο εξετάζει όλα τα σενάρια, επομένως τα σχέδια αυτά υπάρχουν, αλλά προς το παρόν κανείς στην κυβέρνηση δεν επιχειρηματολογεί υπέρ μιας τόσο δραστικής ενέργειας.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ελάχιστα ενδιαφέρεται να στείλει αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, αλλά η επιθυμία του να τερματίσει τη σύγκρουση το συντομότερο δυνατό αποτελεί ένα πολιτικό δίλημμα για έναν πρόεδρο που έχει πλήρη επίγνωση του πόσο αντιδημοφιλής έχει γίνει ο πόλεμος, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μια διπλωματική συμφωνία που θα τον έφερνε στο τέλος του.

Μια τέταρτη πηγή, εξοικειωμένη με τις πρόσφατες συζητήσεις σχεδιασμού του Πενταγώνου για το Ιράν, δήλωσε στο CNN ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν αναπτύξει ορισμένες επιλογές που θα ισοδυναμούσαν με ένα «σόου πυροτεχνημάτων», με στόχο να προσφέρουν στον Τραμπ μια διέξοδο από τη σύγκρουση, ακόμη και αν αυτά τα πλήγματα αποτύχουν.

Και παρά την πρόσφατη δέσμευση του Τραμπ να αναβάλει την εξαπόλυση πρόσθετων πληγμάτων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο αμερικανικός στρατός φαίνεται ήδη να προετοιμάζεται για πιθανά ιρανικά αντίποινα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος δώσει την εντολή να προχωρήσουν.

Η επόμενη εναλλαγή των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στην CENTCOM αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με μια πέμπτη πηγή, έναν Αμερικανό αξιωματούχο που αναγνώρισε ότι είναι πιθανό κάποιοι από το στρατιωτικό προσωπικό που αποχωρεί από την περιοχή να μην αντικατασταθούν από νέα μέλη.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι δεν σχολιάζουν ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια που μπορεί να υπάρχουν ή όχι, προσθέτοντας ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά όλες τις επιλογές στο τραπέζι για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Σε απάντηση στο αίτημα του CNN για σχολιασμό, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολέμου σχεδιάζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων για την εκτέλεση κατευθύνσεων επιπέδου Προέδρου και Υπουργού και για τη διασφάλιση της επιτυχίας της αποστολής σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον».

Την MOAB την έχει χρησιμοποιήσει ξανά ο Τραμπ στο παρελθόν

Η MOAB, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, είναι μια πολεμική κεφαλή τύπου εναέριας έκρηξης που εκρήγνυται πριν χτυπήσει στο έδαφος για να προκαλέσει μια τεράστια ωστική έκρηξη προς όλες τις κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια των τελικών σταδίων δοκιμών το 2003, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι η MOAB σχεδιάστηκε κυρίως ως ένα όπλο που χρησιμοποιείται για «ψυχολογικές επιχειρήσεις». Στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι ήλπιζαν πως μια τόσο τεράστια έκρηξη θα κλόνιζε τα ιρακινά στρατεύματα και θα τα πίεζε να παραδοθούν ή να μην πολεμήσουν καν.

Η χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» στο Αφγανιστάν:

Όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, η MOAB προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί κατά μεγάλων σχηματισμών στρατευμάτων και εξοπλισμού ή ενισχυμένων υπέργειων καταφυγίων. Το πεδίο των στόχων έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει στόχους θαμμένους κάτω από πιο μαλακές επιφάνειες, όπως σπηλιές ή σήραγγες.

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ανέπτυξε τη MOAB, κατά την πρώτη του θητεία, όταν εξουσιοδότησε τον στρατό να χρησιμοποιήσει την βόμβα του σε θέσεις του ISIS στο Αφγανιστάν το 2017.

Εκείνο το πλήγμα στόχευε ένα δίκτυο οχυρωμένων υπόγειων σηράγγων που χρησιμοποιούσε το ISIS για να οργανώνει επιθέσεις σε κυβερνητικές δυνάμεις, σκοτώνοντας 36 μαχητές του ISIS, σύμφωνα με Αφγανούς αξιωματούχους. Η έκρηξη κατέστρεψε τρεις υπόγειες σήραγγες, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, αλλά δεν τραυματίστηκαν άμαχοι, πρόσθεσαν τότε Αφγανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Εκείνη την εποχή, ο βομβαρδισμός σηματοδότησε μια δραματική αλλαγή στη στάση του Τραμπ, ο οποίος υποστήριζε μια απομονωτική εξωτερική πολιτική του «Πρώτα η Αμερική» (America first) κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας. Μετά το χτύπημα του 2017, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιέστηκαν με ερωτήματα σχετικά με το εάν η βόμβα των 9.800 κιλών ήταν απαραίτητη για τον συγκεκριμένο στόχο, και πιθανότατα θα αντιμετώπιζαν παρόμοια ερωτήματα εάν το πυρομαχικό αναπτυχθεί εναντίον του Ιράν.