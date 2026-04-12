Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες διενεργήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ χθες, Μεγάλο Σάββατο, δεν οδήγησαν πουθενά.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς, λίγο πριν αποχωρήσει από το Πακιστάν, ενώ ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι «κανένας δεν περίμενε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα κατέληγαν σε συμφωνία αμέσως στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων».

Οι χθεσινές «άκαρπες» συνομιλίες άφησαν την παγκόσμια κοινότητα να αναρωτιέται τι θα ακολουθήσει μετά την εκεχειρία που κηρύχθηκε την Μεγάλη Τρίτη.

Από την ανάλυση του CNN μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ προκύπτουν τρία ερωτήματα.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Η αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για εξεύρεση διεξόδου στην κρίση», περιγράφει τις 21 ώρες συνομιλιών μεταξύ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και εκείνης του Ιράν με διαμεσολαβητή το Πακιστάν.

Στο άρθρο τονίζεται πως η εκεχειρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιτεύχθηκε με φόντο την ακραία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να εξαφανίσει έναν πολιτισμό και να ανατινάξει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βασικές υποδομές του Ιράν.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι το αν αυτή η απειλή θα γίνει πραγματικότητα, αφού οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν κάπου.

Αναπάντητα παραμένουν δύο ακόμη ερωτήματα, σύμφωνα με το CNN: