Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το 416 π.Χ., η πόλη-κράτος της Αθήνας βρισκόταν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση με τη Σπάρτη, τον μεγάλο της αντίπαλο. Για χρόνια, η Αθήνα απολάμβανε συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Σπάρτης, κυρίως μέσω συμμαχιών και συμφώνων αμοιβαίας άμυνας με μικρότερες πόλεις-κράτη, γνωστών ως Δηλιακή Συμμαχία. Μέχρι το 416 π.Χ., η Δηλιακή Συμμαχία υπήρχε για σχεδόν 70 χρόνια – περίπου όσο και το ΝΑΤΟ, το σύγχρονο αντίστοιχο μιας παρατεταμένης και επιτυχημένης αμυντικής συμμαχίας.

Εκείνη ήταν επίσης η χρονιά που η Αθήνα άρχισε να θεωρεί το νησί της Μήλου ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική της θέση.

Η Μήλος δεν διέθετε δικό της στρατό, αλλά βρισκόταν γεωγραφικά στη διασταύρωση θαλάσσιων οδών που βοηθούσαν τόσο στην προστασία, όσο και στην προβολή της αθηναϊκής ισχύος. Το νησί διεκδικούσε επί μακρόν την ουδετερότητά του, αλλά για την Αθήνα αυτό δεν ήταν πλέον αρκετό.

Όταν μια αθηναϊκή αντιπροσωπεία απαίτησε από τη Μήλο να γίνει μέρος της Αθήνας, οι Μήλιοι αρνήθηκαν και επικαλέστηκαν τις αθηναϊκές παραδόσεις της «λογικής και της δικαιοσύνης» για να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Οι Αθηναίοι απάντησαν με μια περίφημη φράση για την ισχύ:

«Γνωρίζετε τόσο καλά όσο και εμείς ότι το δίκαιο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στον κόσμο, είναι ερώτημα που τίθεται μόνο μεταξύ ίσων στην ισχύ – ενώ ο δυνατός κάνει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποφέρει ό,τι του επιβάλλει η μοίρα του».

Κερδίζοντας ένα νησί, χάνοντας μια αυτοκρατορία

Η Αθήνα κατέλαβε τη Μήλο, μια άσκηση ωμής βίας που ήταν αντίθετη προς τις παραδόσεις της και σε όσα είχαν οικοδομήσει τις συμμαχίες της, βασισμένες στη συναίνεση επί δεκαετίες.

Λίγο αργότερα, αυτές οι συμμαχίες άρχισαν να κλονίζονται, καθώς η Αθήνα βασίστηκε στον εξαναγκασμό αντί για την πειθώ για να τις διατηρήσει. Μέσα σε μια δεκαετία, η Αθήνα ηττήθηκε και η αυτοκρατορία της κατέρρευσε.

Αυτή η εξιστόρηση για τη Μήλο και την πτώση της αθηναϊκής αυτοκρατορίας καταγράφεται από τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη.

Ο «Μήλειος Διάλογος» περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ του νησιού και των Αθηναίων, μαζί με την περίφημη φράση για την παγκόσμια πολιτική ισχύος.

Το διαχρονικό μάθημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την ωμή βία – αλλά τους κινδύνους της χρήσης αυτής της βίας εις βάρος των συμμαχιών.

Ο «Γροιλανδικός» διάλογος του Τραμπ

Σε πρόσφατη συνέντευξη στον Jake Tapper του CNN, ο ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, δανείστηκε στοιχεία από τον Θουκυδίδη όταν περιέγραψε τη λογική του Λευκού Οίκου για την απόκτηση της Γροιλανδίας:

«Μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε για διεθνείς αβρότητες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, Τζέικ, που κυβερνάται από τη δύναμη, από τη βία, από την ισχύ. Αυτοί είναι οι σιδερένιοι νόμοι του κόσμου που υπάρχουν από την αρχή του χρόνου».

Ο Μίλερ είχε δίκιο ότι η ισχύς και η προβολή της παραμένουν αναπόσπαστο συστατικό των παγκόσμιων υποθέσεων.

Είχε επίσης δίκιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα παραμένουν το ισχυρότερο κράτος στον κόσμο, αν μετρηθούν με βάση τη στρατιωτική τους δύναμη, την οικονομική ανθεκτικότητα και το επιχειρηματικό σύστημα που οδηγεί την παγκόσμια καινοτομία.

Όμως αυτό ίσχυε και για την Αθήνα. Και όπως ήταν η Σπάρτη για την Αθήνα τότε, έτσι και η Κίνα δεν βρίσκεται πολύ πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα.

Εκεί είναι που οι «σιδερένιοι νόμοι» του Μίλερ αποτυγχάνουν: Δεν αναγνωρίζουν ότι η διαρκής φόρμουλα για τη διατήρηση της παγκόσμιας ισχύος στο χρόνο είναι μέσω αμοιβαίων επωφελών συμμαχιών, όχι μέσω της ωμής δύναμης και του εξαναγκασμού.

Η Γροιλανδία ως Μήλος

Ας εφαρμόσουμε τώρα όλα αυτά σε όσα συνέβησαν με τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος που αναγνωρίζει ότι η Γροιλανδία, όπως η Μήλος για την Αθήνα, αποτελεί στρατηγικό έδαφος για την άμυνα των ΗΠΑ.

Ο William Seward, Υπουργός Εξωτερικών των Προέδρων Λίνκολν και Τζόνσον, αφού διαπραγματεύτηκε επιτυχώς την αγορά της Αλάσκας από τη Ρωσία έναντι 2 σεντς ανά στρέμμα, έστρεψε το βλέμμα του στη Γροιλανδία. Μέχρι το 1868, οι διαπραγματεύσεις του Σιούαρντ με τη Δανία σημείωσαν πρόοδο, με προσφορά 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσό, αλλά σταμάτησαν καθώς το Κογκρέσο δεν έδειξε ενδιαφέρον, και η Αμερική, μετά τον Εμφύλιο, είχε μεγαλύτερα προβλήματα.

Το 1946, ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν προσέφερε στη Δανία 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό για τη Γροιλανδία, λόγω της στρατηγικής της θέσης στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου. Η στρατιωτική ηγεσία του Τρούμαν είχε παροτρύνει ομόφωνα τον Λευκό Οίκο να αποκτήσει την περιοχή λόγω της εγγύτητάς της με τη Ρωσία.

Η Δανία απέρριψε την προσφορά του Τρούμαν, αλλά συμφώνησε να διαπραγματευτεί ένα στρατιωτικό σύμφωνο που έδινε στην Ουάσινγκτον απεριόριστη πρόσβαση και δικαιώματα βάσεων σε ολόκληρο το νησί. Αυτή η συνθήκη –η Συμφωνία Άμυνας της Γροιλανδίας– επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 1951. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ είχαν δεκάδες βάσεις εκεί. Σήμερα υπάρχει μόνο μία, αλλά αυτό αποτελεί επιλογή. Η συνθήκη του 1951 παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Αυτή η ιστορική εμπειρία θα έκανε τον Θουκυδίδη περήφανο. Η Αμερική πήρε όλα όσα ήθελε –και τελικά νίκησε τη Σοβιετική Ένωση– μέσω της οικοδόμησης συμμαχιών και της προβολής ισχύος μέσω συναίνεσης, όχι μέσω ωμής βίας.

Το διαχρονικό μάθημα για τον Τραμπ

Ο Τραμπ έχει δίκιο να προσδιορίζει τη Γροιλανδία ως στρατηγική προτεραιότητα. Στην πραγματικότητα, το νησί έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα απ’ ό,τι στην εποχή του Τρούμαν. Καθώς οι πολικοί πάγοι λιώνουν και ανοίγουν νέες θαλάσσιες οδοί, η Αρκτική δεν είναι μια ουδέτερη ζώνη αλλά ένας στρατηγικός στίβος. Η Ρωσία έχει επενδύσει μαζικά σε παγοθραυστικά, ενώ η Κίνα έχει αυτοανακηρυχθεί «παρακείμενο στην Αρκτική κράτος» και στοχεύει στην οικοδόμηση ενός «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού».

Η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή από την Ανατολική Ασία προς την Ευρώπη είναι κατά 5.000 μίλια μικρότερη (και 14 ημέρες ταχύτερη) σε σύγκριση με τη Διώρυγα του Σουέζ. Η θέση της Γροιλανδίας παρέχει ένα έρεισμα στην Αρκτική, που το Πεκίνο δεν μπορεί ποτέ να φτάσει.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ μόνες τους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη Ρωσία στην Αρκτική. Η ρωσική ακτογραμμή στην Αρκτική εκτείνεται σε 15.000 μίλια – πάνω από δέκα φορές το μέγεθος της αμερικανικής. Η Ρωσία διαθέτει στόλο 50 παγοθραυστικών, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μόνο τρία.

Όλα αυτά αλλάζουν όσο οι ΗΠΑ παραμένουν ευθυγραμμισμένες με το ΝΑΤΟ. Μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει οκτώ συμμάχους με πρόσβαση στην Αρκτική (Καναδάς, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Σουηδία). Συνδυαστικά, διαθέτουν πάνω από 100.000 μίλια ακτής και στόλο παγοθραυστικών που ανταγωνίζεται τη Ρωσία.

Η ισχύς της Αμερικής στην Αρκτική, όπως της Αθήνας στη Μεσόγειο, δεν προέρχεται από ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά από το δίκτυο συμμαχιών της. Συνεπώς, οποιαδήποτε πολιτική θα ρίσκαρε την εγκατάλειψη του ΝΑΤΟ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας, θα ήταν το αποκορύφωμα της ανοησίας.

Μια ευπρόσδεκτη διέξοδος – προς το παρόν

Αυτή την εβδομάδα στο Νταβός, ο Τραμπ φάνηκε να υπαναχωρεί από την επιμονή του για απόκτηση της Γροιλανδίας μέσω βίας ή αγοράς, βασιζόμενος αντίθετα στη συνθήκη του Τρούμαν που προσφέρει στις ΗΠΑ όλα όσα θα μπορούσαν να χρειαστούν. Ο Τραμπ μπορεί να μην πήρε όλα όσα ήθελε (την ιδιοκτησία), αλλά η Αμερική έχει ήδη αυτό που χρειάζεται μέσω συμμαχιών – την πραγματική υπερδύναμη της Αμερικής που η Κίνα ή η Ρωσία δεν μπορούν να φτάσουν.

Το ανοιχτό ερώτημα είναι τι μπορεί να σπαταλήθηκε σε αυτή την άσκηση ισχύος. Η εμπιστοσύνη με τους συμμάχους κερδίζεται σε δεκαετίες, αλλά μπορεί να χαθεί σε εβδομάδες. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μια ενισχυμένη συμμαχία, γιατί όπως διδάσκει ο Θουκυδίδης, ενώ κάθε μεγάλη δύναμη μπορεί να καταλάβει ένα κομμάτι γης, μόνο οι διαρκείς δυνάμεις διατηρούν τους φίλους τους.

Πηγή: CNN