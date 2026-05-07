Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN, το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα, Πέμπτη, την απάντησή του σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω διαμεσολαβητών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Axios, οι διαπραγματευτές επεξεργάζονται μνημόνιο μίας σελίδας που θα δηλώνει το τέλος του πολέμου και θα δίνει προθεσμία 30 ημερών για τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Ανώτερος αξιωματούχος του Κόλπου επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας.

Ερωτηθείσα για την πορεία των συνομιλιών, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αννα Κέλι, δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, σχολιάζοντας στο ιρανικό πρακτορείο Tasinm τα δημοσιεύματα για τις διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

«Η επιχείρηση “Trust Me Bro” απέτυχε και πλέον έχουν επιστρέψει στη συνήθη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων μέσω της επιχείρησης “Fauxios”», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Ισχυρίστηκε, δε, ότι οι Αμερικανοί υπέστησαν «βαριά ήττα» στη στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Αxios, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες για βασικά σημεία της πρότασης, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία. Παράγοντες που εμπλέκονται στις συνομιλίες εκτιμούσαν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιστοτόπου.