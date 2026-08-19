Η μάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έχει μεταφερθεί στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν. Τους τελευταίους μήνες, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον ισχυρίζονται ότι έχουν το πάνω χέρι και η αντικρουόμενη ρητορική έχει προκαλέσει σημαντική σύγχυση σε όλον τον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή, όμως, τα στοιχεία είναι σαφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιπολώντας στα στενά με το ναυτικό τους, κερδίζουν έδαφος, ενώ το Ιράν χάνει μεγάλο μέρος του ελέγχου αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου.

Πάνω από το 80% των διελεύσεων πλοίων από το σημαντικό αυτό πέρασμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν, τον εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ ναυτιλιακό δίαυλο στον οποίο το Ιράν εναντιώνεται σθεναρά.

Η Τεχεράνη δηλώνοντας ότι τα Στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, έχει επιτεθεί σε δεκάδες πλοία που προσπάθησαν να διαπλεύσουν τη θαλάσσια δίοδο μέσω της βόρειας ακτής του Ομάν. Παρά τον κίνδυνο, τα περισσότερα πλοία επέλεξαν πρόσφατα να αγνοήσουν τις απαιτήσεις του Ιράν και να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ με την υπόσχεση προστασίας από τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις.

«Φαίνεται όλο και περισσότερο ότι το Ιράν έχει χάσει εν μέρει τον έλεγχο των στενών», δήλωσε ο Χομαγιούν Φαλακσάχι, επικεφαλής ανάλυσης αργού πετρελαίου στην εταιρεία Kpler.

Τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ

Η λήξη του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αυτή την εβδομάδα θεωρητικά επιτρέπει στην Τεχεράνη να αρχίσει να επιβάλλει εκ νέου τα περίφημα «διόδια». Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι η χώρα είναι σε θέση να το πράξει, σύμφωνα με την Kpler.

«Το αίτημα του Ιράν για είσπραξη διοδίων είναι κάτι που οι περισσότεροι παράγοντες στη Μέση Ανατολή δεν θέλουν να κάνουν και δεν το κάνουν», δήλωσε ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Pickering Energy Partners. «Επομένως, η διαδρομή του Ομάν βγάζει το περισσότερο νόημα».

Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ναυλώσει δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCCs) , με σκοπό να μεταφέρουν πετρέλαιο έξω από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταφορτώνοντάς το στη συνέχεια σε δεξαμενόπλοια πελατών έξω από τη ζώνη κινδύνου στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τον Άντι Λίποου, πρόεδρο της Lipow Oil Associates.

Για να αποφύγουν τις ιρανικές επιθέσεις, έχουν απενεργοποιήσει τους πομπούς τους, πολλές φορές για εβδομάδες. Αυτή η λεγόμενη «σκοτεινή κυκλοφορία» φαίνεται πως έχει διαφύγει και από ορισμένες υπηρεσίες εντοπισμού δεδομένων, όπως η Kpler.

Αν και ορισμένα πλοία μπορούν να εντοπιστούν μέσω δορυφόρου, είναι πιο δύσκολο να καταγραφούν με παραδοσιακά μέσα.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας σημαντική στρατιωτική ισχύ στα Στενά, παρακολουθούν όλα τα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ και έχουν αναφέρει σημαντικά υψηλότερους αριθμούς μεταφοράς πετρελαίου από ό,τι έδειχναν οι περισσότερες παραδοσιακές εκτιμήσεις.

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνολικές διελεύσεις πετρελαίου μέσω των στενών και οι επαναδρομολογήσεις γύρω από τη θαλάσσια δίοδο ανήλθαν σε περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, πολύ πιο κοντά στον προπολεμικό μέσο όρο των 20 εκατομμυρίων βαρελιών.

Ποιος έχει τελικά τον πλήρη έλεγχο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα 17 Αυγούστου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «τον πλήρη έλεγχο των στενών», ένας αμφισβητήσιμος ισχυρισμός που έχει επαναλάβει συχνά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι συνεχείς επιθέσεις του Ιράν και οι ροές πετρελαίου που παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά ούτε και το Ιράν τα ελέγχει.

«Εάν ο στόχος τους είναι να είναι “επικεφαλής”, τότε θα έλεγα ότι δεν είχαν ποτέ τον πλήρη έλεγχο εξ αρχής», δήλωσε ο Πίκερινγκ. «Φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι η αποτροπή, προκειμένου να αναγνωριστούν ως κυρίαρχοι. Πιστεύω ότι εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά».

Ωστόσο, εάν τα δεξαμενόπλοια καταφέρνουν πράγματι να μεταφέρουν τόσο πετρέλαιο μέσω των στενών όσο ισχυρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε η αποτρεπτική ισχύς και ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχουν μειωθεί σε σύγκριση με πριν από έναν ή δύο μήνες.

Τέλος, σημειώνεται πως το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προς μεγάλη δυσαρέσκεια του Τραμπ. Δεν είναι σαφές πώς αυτές οι συζητήσεις θα επηρεάσουν την κυκλοφορία του πετρελαίου ή τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου.

«Θα αντιμετώπιζα όλες τις πληροφορίες και τους τίτλους με επιφύλαξη», δήλωσε ο Λίποου. «Είναι όμως δίκαιο να πούμε ότι το Ιράν έχει χάσει εν μέρει τον έλεγχο των στενών».

Πηγή: CNN