Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον φαίνεται πως στέλνει η Τεχεράνη, επιδιώκοντας αλλαγή προσώπων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το CNN, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν επιθυμούν την επανέναρξη συνομιλιών με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ούτε με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Αντίθετα, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο θετική σε έναν διαφορετικό δίαυλο επικοινωνίας, με προτίμηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο θεωρεί ενδεχομένως πιο κατάλληλο για την προώθηση ουσιαστικών επαφών.

Το μήνυμα φέρεται να διαβιβάστηκε μέσω ανεπίσημων καναλιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτυπώνοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στους μέχρι σήμερα διαπραγματευτές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εκτιμά ότι η συμμετοχή των Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν θα οδηγούσε σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς το κλίμα εμπιστοσύνης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την κατάρρευση προηγούμενων επαφών και την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.