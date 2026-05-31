Το Ιράν είναι έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, αφού σιγά – σιγά «ξεθάβει» τα θαμμένα οπλοστάσιά του.

Η επιχείρηση αυτή της Τεχεράνης αποτελεί μια προσπάθεια, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται από τους ειδικούς ότι θα υπάρξει νέα πολεμική σύρραξη.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες της Airbus Defence and Space, το Ιράν έχει επιστρατεύσει μπουλντόζες και φορτηγά προκειμένου να ανοίξει εκ νέου και με ταχύτατους ρυθμούς αποκλεισμένες εισόδους σηράγγων σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Το CNN διαπίστωσε ότι το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων που έχουν χτυπηθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου του 2026.

Σημειώνεται πως το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα μέρη των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκοπό να αποτρέψουν τη χρήση των πυραύλων. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλες οι «ζημιές» που προκλήθηκαν από τις συγκρούσεις έχουν μέχρι και ασφαλτοστρωθεί ξανά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι εργασίες αυτές επιτρέπουν στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να ανακτήσουν και να απεγκλωβίσουν μεγάλο αριθμό πυραύλων και εκτοξευτών, τους οποίους τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχαν «θάψει» μέσα σε ορεινά καταφύγια, χωρίς να καταφέρουν να τους καταστρέψουν ολοσχερώς.

Οι τελευταίες αναφορές, με ημερομηνία 28 Μαΐου 2026, δείχνουν ότι το Ιράν απομάκρυνε τα συντρίμμια με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς, με ορισμένες εκτιμήσεις να υποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αποκαταστήσει την πρόσβαση σε περίπου 90% των βασικών υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μια προηγούμενη δήλωση ότι «ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει τις δραστηριότητές του στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος».

Αυτή η προσπάθεια ανασυγκρότησης πραγματοποιείται εν μέσω μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που αφορούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης και γενικότερα τον τερματισμό του πολέμου.