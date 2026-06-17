Ένα βήμα πιο κοντά βρισκόμαστε στη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με πολίτες από όλον τον κόσμο να παρακολουθούν με αγωνία τα τεκταινόμενα.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφτεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Γενεύη, ενεργοποιώντας ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της.

Το μνημόνιο συμφωνίας των 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα, αλλά ένα αντίγραφο αυτού αποκτήθηκε από το CNN από Αμερικανό αξιωματούχο. Ένας διπλωμάτης που το είδε στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του, όπως και δύο άλλες διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πωλεί τα πετρελαϊκά και πετροχημικά του προϊόντα, και η Τεχεράνη ενδέχεται να είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που υπέγραψαν ψηφιακά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ την Κυριακή. Ωστόσο, δεδομένης της μυστικότητας τόσο των ΗΠΑ όσο και των Ιρανών σχετικά με τη διατύπωση, παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο κειμένου που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου που πρόκειται να υπογραφεί αυτοπροσώπως την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούνται επίσης, επομένως η διατύπωση θα μπορούσε να αλλάξει.

Μιλώντας στο CNN, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τη σημασία του ίδιου του υπομνήματος, αποκαλώντας το «πολιτικό έγγραφο» που δεν αντικατοπτρίζει κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν προς τις ΗΠΑ, ειδικά σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό όταν του παρουσιάστηκε το προσχέδιο που έλαβε το CNN. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim χαρακτήρισε τις διαρροές εκδοχές του προσχεδίου ως ανακριβείς. Το Bloomberg δημοσίευσε νωρίτερα μια εκδοχή του προσχεδίου.

Οι 14 όροι της συμφωνίας