Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναφέρουν ότι η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να γίνει ακόμα και εντός των επόμενων 48 ωρών.

Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν στο CNNi ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός δύο ημερών, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόοδος και εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Προετοιμασία για την εφαρμογή της συμφωνίας

Σε ένδειξη προόδου, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει την εκπόνηση ενός προκαταρκτικού σχεδίου ψηφίσματος για την κατάπαυση πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση σε περίπτωση που η συμφωνία επιτευχθεί.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων απαιτεί πρώτα έγκριση από την κυβέρνηση. Μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, υπάρχει σύντομο χρονικό περιθώριο για υποβολή ενστάσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο, πριν προχωρήσει η κυβέρνηση στις απελευθερώσεις.