Εντείνονται οι επαφές με αντικαθεστωτικές οργανώσεις, κλιμακώνονται τα πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης και εξετάζεται στρατιωτική υποστήριξη σε κουρδικές δυνάμεις

Σχέδιο εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων με στόχο την πρόκληση εξέγερσης στο Ιράν αποκαλύπτει το CNNi, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασιών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CIA φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία παροχής οπλισμού σε κουρδικές οργανώσεις, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής αποσταθεροποίησης του ιρανικού καθεστώτος.

Kurdish militias could launch uprising in western Iran to tie down Iranian security forces and “jump-start” a broader revolt, with expectations of U.S. and Israeli support. Sources say the CIA is exploring arming Iranian Kurdish groups to help spark an uprising against Tehran,… pic.twitter.com/v1WEpoHpXm — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας τόσο με ιρανικές αντικαθεστωτικές οργανώσεις όσο και με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής υποστήριξης. Στα σύνορα Ιράκ–Ιράν δραστηριοποιούνται χιλιάδες Ιρανοί Κούρδοι μαχητές, κυρίως στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, με ορισμένες οργανώσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης δράσης. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις προς Ιρανούς στρατιωτικούς να αυτομολήσουν.

22% chance the Kurds declare independence from Iran. https://t.co/NoXrjU2OQv — Polymarket (@Polymarket) March 4, 2026

Την ίδια στιγμή, οι Islamic Revolutionary Guard Corps (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης), έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον κουρδικών ομάδων, ανακοινώνοντας ότι στοχοποίησαν θέσεις τους με δεκάδες drones. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης στις παραμεθόριες περιοχές.

Σύμφωνα με ανώτερο Κούρδο αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Democratic Party of Iranian Kurdistan (KDPI),(Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν) Mustafa Hijri, ο οποίος ηγείται οργάνωσης που συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων.

“The Kurds are highly organized, they tend to be more unified than the other parts of the oppositions, they are armed, they have been fighting the regime for decades. They have the capability once the regime weakens to go into western Iran and take over Kurdistan, the Kurdish… pic.twitter.com/z8MIr8WuZH — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) March 3, 2026



Πηγές εκτιμούν ότι κουρδικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις ενδέχεται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν το προσεχές διάστημα, θεωρώντας ότι η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί «μεγάλη ευκαιρία». Παράλληλα, φέρονται να προσδοκούν στήριξη τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ισραήλ, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή.