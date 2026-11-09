Με τον πήχη των προσδοκιών να έχει χαμηλώσει και τον ρεαλισμό να κυριαρχεί, ξεκινά σήμερα στην Αττάλεια της Τουρκίας η ετήσια Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31). Ο κεντρικός στόχος της εξεύρεσης άμεσων λύσεων για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σκιάζεται ήδη από τις έντονες διαφωνίες των διαπραγματευτών, με το ζήτημα της κλιματικής χρηματοδότησης να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι».

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, οι αντιπροσωπείες αδυνατούσαν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για την ατζέντα των συζητήσεων που θα μονοπωλήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Όπως μετέφερε ο Τζάσπερ Ινβέντορ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Greenpeace, η Σύνοδος ξεκινά με σημαντικές δυσκολίες, καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη αρνούνται να εντάξουν στην ημερήσια διάταξη συγκεκριμένα ζητήματα χρηματοδότησης, διατηρώντας μια αμετακίνητη στάση.

Πιέσεις από τα αφρικανικά κράτη

Το ρήγμα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει βαθύ. Τα αφρικανικά κράτη πιέζουν ασφυκτικά για τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης που αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ένα μέτρο ζωτικής σημασίας για την προστασία των πιο ευάλωτων περιοχών από ξηρασίες, πλημμύρες και την άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Στον αντίποδα, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –του μεγαλύτερου χρηματοδότη υπέρ του κλίματος παγκοσμίως– ξεκαθάρισε ότι απουσιάζει η «πολιτική βούληση» για την ανάληψη επιπλέον οικονομικών δεσμεύσεων.

Στους διαδρόμους του τεράστιου εκθεσιακού κέντρου της Αττάλειας, η ατμόσφαιρα απέχει πολύ από την ευφορία. Ο στόχος φαίνεται να περιορίζεται πλέον στη μετατροπή των υφιστάμενων δεσμεύσεων από προηγούμενες συνόδους σε συγκεκριμένες δράσεις. Το έργο αυτό δυσχεραίνεται σημαντικά από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις και τις στενές δημοσιονομικές συνθήκες πολλών κρατών, που λειτουργούν ως τροχοπέδη στις κλιματικές φιλοδοξίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργανώτρια χώρα, Τουρκία, κατατάσσεται πέμπτη παγκοσμίως στις εκπομπές μεθανίου από στερεά απόβλητα, πίσω από την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Βραζιλία. Η Σύνοδος διεξάγεται στη σκιά μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από ακραία φαινόμενα, όπως οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, τα σαρωτικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη και οι εκτεταμένες πυρκαγιές στην Ινδονησία. Το σκηνικό συμπληρώνει η αυστηρή προειδοποίηση του ΟΗΕ, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ότι ο πλανήτης έχει ξεφύγει από την τροχιά επίτευξης του στόχου συγκράτησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C που είχε τεθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ