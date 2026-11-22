Νέο προσχέδιο τελικής απόφασης της COP31 για το κλίμα που είδε το φως της δημοσιότητας τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην Αττάλεια συνεχίζει να μην αναφέρεται ρητώς στα ορυκτά καύσιμα, ωστόσο συμπεριλαμβάνει προτροπή να συνεχιστεί ο εξηλεκτρισμός.

Το κείμενο, που προετοίμασε η τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ, καλεί επίσης να επιταχυνθεί η χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS στα αγγλικά, CCUS στα γαλλικά), που προωθείται από εταιρείες του τομέα του πετρελαίου και του άνθρακα, ιδέα όμως η οποία αμφισβητείται από κάποιες χώρες.