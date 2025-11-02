Συνολικά τέσσερα Airbus A320neo, με σχεδόν ολοκαίνουργιους κινητήρες, δεν υπάρχουν πλέον. Τις τελευταίες εβδομάδες, αποσυναρμολογήθηκαν στο μικρό γαλλικό αεροδρόμιο Tarbes, στους πρόποδες των Πυρηναίων.

Συνολικά 1.400 εξαρτήματα ανακτήθηκαν από το καθένα και διατέθηκαν αμέσως στην αγορά ανταλλακτικών.

Πηγές του κλάδου διαβεβαιώνουν ότι θα αποφέρουν περισσότερα χρήματα σε εξειδικευμένες εταιρείες απ’ ό,τι θα κέρδιζαν μεταπωλώντας τα αεροσκάφη στο σύνολό τους.

Ένα πέμπτο, ακόμη «νεαρό» αεροσκάφος θα αποσυναρμολογηθεί στις Φιλιππίνες. Εν τω μεταξύ, ένα Airbus A220 αποσυναρμολογήθηκε και τα εξαρτήματα πουλήθηκαν στους πλειοδότες τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η χειρότερη κρίση στην αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η καταστροφή των αεροσκαφών τελευταίας γενιάς, που προορίζονται να πετούν για άλλα 20-25 χρόνια, για να ανοίξει ο δρόμος για άλλα σύγχρονα αεροπλάνα που έχουν καθηλωθεί στο έδαφος για εβδομάδες – και μήνες – λόγω μιας άνευ προηγουμένου έλλειψης ανταλλακτικών, είναι γεγονός. Αυτοί οι κινητήρες, αν και οικονομικοί σε καύσιμα, αποδεικνύονται τόσο εύθραυστοι που απαιτούν εξαιρετική συντήρηση που διαρκεί έως και ένα χρόνο.

«Είναι σαν να παίρνεις ένα Tesla, να το πηγαίνεις στο συνεργείο επισκευών, να το αποσυναρμολογείς και να χρησιμοποιείς τον κινητήρα σε ένα άλλο, σχεδόν καινούργιο Tesla», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας στην Corriere della Sera.

Τα τέσσερα A320neo που είχαν αποσυρθεί -παραδοθέντα το 2017 στην ινδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Go First (η οποία αργότερα χρεοκόπησε) και καθηλωμένα στο έδαφος από τον Ιούλιο του 2023- αγοράστηκαν πίσω τον περασμένο Ιανουάριο από την AerFin, ειδική σε ανταλλακτικά, μαζί με έναν άγνωστο «επενδυτή από τη Μέση Ανατολή». Το A220, από την άλλη πλευρά, ήταν πέντε ετών και χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα από την EgyptAir. Ήταν όλα εξοπλισμένα με κινητήρες PW1000G (στις παραλλαγές PW1100G, 1500G και 1900G).

Η οικογένεια A320 (η οποία περιλαμβάνει τα A318, A319, A320 και A321) είναι η πιο συνηθισμένη στους στόλους. Και το A320, σύμφωνα με την Εταιρεία Συμβούλων Oliver Wyman, είναι «το μόνο μοντέλο στενής ατράκτου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή και προσφέρει μια επιλογή κινητήρων» μεταξύ του PW1000G και του Leap-1A, που κατασκευάστηκε από τη γαλλοαμερικανική κοινοπραξία GE Aviation-Safran.

Στοιχεία που παρείχε στην Corriere della Sera η εξειδικευμένη πλατφόρμα Cirium, αναφέρουν ότι ένα στα δέκα από τα 20.000 και πλέον αεροσκάφη μονού διαδρόμου είναι καθηλωμένα στο έδαφος. Επίσης τα αεροσκάφη που κινούνται με κινητήρες PW1100G/1500G/1900G αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα: τον Οκτώβριο, πάνω από το 30% αυτών των αεροσκαφών καθηλώθηκαν στο έδαφος. Ένα ρεκόρ. Αυτός ο αριθμός φτάνει σχεδόν σε σουρεαλιστικά επίπεδα για τα A320neos: σχεδόν τα μισά (περίπου 47%) έχουν καθηλωθεί στο έδαφος για περισσότερο από ένα μήνα.

