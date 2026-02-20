Η γερμανική βιοφαρμακευτική εταιρεία BioNTech κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή κατά της αμερικανικής Moderna σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το εμβόλιο mNEXSPIKE που ανέπτυξε η Moderna κατά της Covid-19 παραβιάζει την πατέντα των BioNTech και Pfizer για το εμβόλιο Comirnaty.

Η αγωγή αναφέρει ότι το mNEXSPIKE, το εμβόλιο νέας γενιάς κατά της Covid-19 που ανέπτυξε η Moderna και εγκρίθηκε πέρυσι από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA), παραβιάζει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της BioNTech για εμβόλιο βασισμένο στο αγγελιοφόρο RNA (mRNA) το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε μικρότερη δόση.

Το 2022 η Moderna είχε μηνύσει τις BioNTech και Pfizer για παραβίαση πατέντας σχετικά με το εμβόλιο Comirnaty, αλλά υπάρχει εκκρεμοδικία.

Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα κύμα αγωγών για παραβίαση πατέντας από εταιρείες βιοτεχνολογίας που ερίζουν για τα δικαιώματα χρήσης της τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη εμβολίων κατά της Covid-19.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters