Ένα δαχτυλίδι Bulgari με ένα σπάνιο φυσικό ροζ διαμάντι βάρους 3,17 καρατιών πουλήθηκε σε δημοπρασία Bolaffi στο Τορίνο για 2,26 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό κειμήλιο, που περνούσε από γιαγιά σε εγγονή και φοριόταν για χρόνια.

Δεδομένου του επιβλητικού μεγέθους της πέτρας, παρά το γεγονός ότι έφερε την υπογραφή Bulgari, η τελευταία ιδιοκτήτης είχε αφελώς υποθέσει ότι ήταν απλώς ροζ χαλαζίας.

Μόνο μια εκτίμηση από τους ειδικούς του οίκου δημοπρασιών αποκάλυψε την πραγματική του φύση αλλά και αξία ως ένα από τα πιο σπάνια διαμάντια στον κόσμο.