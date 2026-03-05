Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Keir Starmer, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι άργησε να αντιδράσει στρατιωτικά και δεν έστειλε άμεσα πολεμικά πλοία για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία ενισχύουν την άμυνα της Κύπρου

Η Ισπανία ετοιμάζεται να ενταχθεί στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των βρετανικών βάσεων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ακόμη ένα πλήγμα για την κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Βασιλικού Ναυτικού, οι οποίες δέχονται σκληρή κριτική για την καθυστερημένη αντίδρασή τους.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η Μαδρίτη ανακοίνωσε ότι η φρεγάτα Cristóbal Colón (F-105) θα αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα συνεργαστεί με γαλλικά και ελληνικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η αποστολή θα έχει στόχο την παροχή προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και την υποστήριξη πιθανών επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων από το νησί.

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι

Η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών έρχεται μετά από την επίθεση με ιρανικής κατασκευής drone στη βρετανική αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι την περασμένη Κυριακή.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και προκάλεσε ζημιές σε υπόστεγο που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη Lockheed U‑2, τα οποία πραγματοποιούν αποστολές αναγνώρισης μεγάλου ύψους.

Κυπριακές πηγές ανέφεραν ότι το drone ήταν τύπου Shahed και είχε εκτοξευθεί από τη Βηρυτό. Την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν ακόμη δύο drones, τα οποία καταρρίφθηκαν από βρετανικά μαχητικά που απογειώθηκαν από τη βάση.

Καθυστερημένη η ανάπτυξη Βρετανικού πολεμικού πλοίου

Μετά την απόφαση της Γαλλίας να αποστείλει φρεγάτες για την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου, ο Στάρμερ διέταξε την αποστολή του αντιτορπιλικού αεράμυνας HMS Dragon στην περιοχή.

Ωστόσο, το πλοίο είχε αφοπλιστεί για προγραμματισμένη συντήρηση και δεν αναμένεται να αποπλεύσει πριν από την επόμενη εβδομάδα, ενώ η μετάβασή του στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να διαρκέσει ακόμη μία εβδομάδα. Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στην Κύπρο.

Ιταλική και Ευρωπαϊκή ενίσχυση

Μετά την ισπανική ανακοίνωση, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Guido Crosetto δήλωσε στο ιταλικό κοινοβούλιο ότι η Ρώμη θα αποστείλει «ναυτικά μέσα» τις επόμενες ημέρες για την προστασία της Κύπρου, η οποία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων γύρω από το νησί γίνεται ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποβαθμιστεί στα μάτια ορισμένων συμμάχων του, λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ή να υπερασπιστεί πιο ενεργά τα συμφέροντά του στην περιοχή.

Κριτική από στρατιωτικούς και συμμάχους

Ο πρώην διοικητής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου Richard Barrons προειδοποίησε ότι η στάση του Λονδίνου μπορεί να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε στο BBC, η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να θεωρήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν εμφανίστηκε όταν του ζητήθηκε», γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αργή αντίδραση στις επιθέσεις κατά της βάσης στο Ακρωτήρι και άλλων στόχων στην περιοχή δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ακόμη την ισχύ να παρέμβει αποφασιστικά σε κρίσεις όπως στο παρελθόν.

Κυπριακή δυσαρέσκεια

Η καθυστέρηση της βρετανικής αντίδρασης οδήγησε τη Λευκωσία να ζητήσει ναυτική υποστήριξη από ευρωπαϊκές χώρες. Ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο, Κυριάκος Κούρος, δήλωσε ότι «ο κόσμος είναι απογοητευμένος και φοβισμένος» και πως πολλοί περίμεναν περισσότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας John Healey επισκέφθηκε την Κύπρο και συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Παλμά σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες.

Πολιτική πίεση στο Λονδίνο

Στο εσωτερικό της Βρετανίας, η κυβέρνηση Στάρμερ δέχεται επίσης πίεση από την αντιπολίτευση. Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Kemi Badenoch υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εξετάσει ακόμη και επιθετική δράση κατά του Ιράν μετά την επίθεση του σε βρετανικές εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε στο BBC, η Βρετανία θα πρέπει να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι η στρατηγική της αναμονής μέχρι να δεχθεί πλήγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα ασφάλειας στο μέλλον.