Η Daily Mail αποκάλυψε την επίσημη αιτία θανάτου της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, η οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροτομής κατέληξε από σήψη έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Λονδίνο από την οικονόμο της, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της.

Όπως μετέδωσε η βρετανική εφημερίδα, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ως «προσωρινή διάγνωση» τη σήψη που προήλθε από τσίμπημα εντόμου, επιβαρυμένη από τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και της αιμοφαγοκυτταρικής λεμφοϊστιοκυττάρωσης (HLH), μιας σπάνιας νόσου με την οποία είχε διαγνωστεί το 2023.

Ωστόσο, η οικογένεια της Μαρίσσας εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις για κρίσιμα ερωτήματα: ποιο έντομο την τσίμπησε, πότε και πού συνέβη αυτό, καθώς και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH), παρά την εύθραυστη κατάσταση της υγείας της.

«Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας και πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια. Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά σε ανθρώπους με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό», δήλωσε συγγενικό πρόσωπο.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι λίγο πριν λάβει εξιτήριο, η 30χρονη είχε διαγνωστεί με «τοξική επίδραση δηλητηρίου», ενώ τα επίπεδα οξυγόνου και αρτηριακής πίεσης ήταν ήδη ανησυχητικά χαμηλά. «Μια νεαρή κοπέλα έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες αφότου έφυγε από το νοσοκομείο, το οποίο όφειλε να τη νοσηλεύσει και να τη στηρίξει», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι γονείς της, Διαμαντής και Μπέσσυ Λαιμού, έχουν ήδη κινηθεί νομικά, αναθέτοντας σε δικηγόρους να καταθέσουν αγωγή κατά του UCLH για ιατρική αμέλεια.

Η σορός της Μαρίσσας αναμένεται να παραδοθεί στην οικογένεια, ώστε να τελεστούν οι κηδείες σε Λονδίνο και Αθήνα, πριν η νεαρή γυναίκα ταφεί στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.