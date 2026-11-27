Οι εικόνες από τους δρόμους της Γαλλίας το περασμένο φθινόπωρο, με την ατμόσφαιρα να πνίγεται στα χημικά κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου, φαίνεται πως άφησαν πίσω τους ένα αόρατο και ιδιαίτερα ανησυχητικό αποτύπωμα.

Ενδεικτικό της έντασης της καταστολής είναι ότι μόνο στις πανεθνικές κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση περίπου 22.000 χειροβομβίδων δακρυγόνων μέσα σε δέκα ώρες — ρυθμός που αντιστοιχεί σε δύο ρίψεις κάθε τρία δευτερόλεπτα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις αρχές Νοεμβρίου, ένα κύμα καταγγελιών από γυναίκες και νεαρά κορίτσια άρχισε να αποκαλύπτει σοβαρές διαταραχές στην αναπαραγωγική τους υγεία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 46χρονης Ναϊμά Ντι Πιέρο. Πάσχοντας από ενδομητρίωση, ακολουθούσε τα τελευταία τρία χρόνια αντισυλληπτική αγωγή που είχε ουσιαστικά καταστείλει την περίοδό της. Δύο ημέρες μετά την έκθεσή της στα δακρυγόνα της 17ης Οκτωβρίου, ωστόσο, παρουσίασε εξαιρετικά έντονη αιμορραγία που διήρκεσε δέκα ημέρες, αναγκάζοντάς τη να αλλάζει τα ειδικά εσώρουχα περιόδου πολλές φορές ημερησίως.

Ακολούθησαν θρόμβοι αίματος και αφόρητοι πόνοι που της στερούν τον ύπνο, με τα παυσίπονα και τη θερμοφόρα να γίνονται πλέον μέρος της νυχτερινής της ρουτίνας. Μιλώντας στον Guardian, περιέγραψε την εξάντλησή της, σημειώνοντας πως φορά μαντίλι στο κεφάλι επειδή χάνει και τα μαλλιά της.

Πάνω από 9.200 μαρτυρίες – H ευαλωτότητα των εγκύων και των εφήβων

Τη συστηματική καταγραφή του φαινομένου ανέλαβε η φεμινιστική συλλογικότητα Lacrymos de Sang, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 9.200 μαρτυρίες γυναικών και μαθητριών που εκτέθηκαν στα χημικά. Το 94% των συμμετεχουσών ανέφερε γυναικολογικά συμπτώματα, τα οποία κυμαίνονταν από έντονες συσπάσεις της μήτρας και αιμορραγίες διάρκειας εβδομάδων έως πλήρη διακοπή της εμμήνου ρύσεως και πόνους που καθιστούσαν αδύνατη την εργασία ή ακόμη και τη βάδιση.

Δύο γυναίκες χρειάστηκε να νοσηλευτούν με αναιμία λόγω μεγάλης απώλειας αίματος, ενώ αιμορραγίες καταγράφηκαν ακόμη και σε άτομα που βρίσκονταν στην εμμηνόπαυση, λάμβαναν ορμονική αντισύλληψη ή υποβάλλονταν σε θεραπεία με τεστοστερόνη.

Ανάλογη εμπειρία βίωσε και η 20χρονη φοιτήτρια Λουίζα Μαρτέν, η οποία λόγω πολυενδοκρινικού μεταβολικού συνδρόμου των ωοθηκών (PMOS) είχε εξαιρετικά σπάνια περίοδο. Μετά τη συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, παρουσίασε έντονη αιμορραγία που αρχικά τη γέμισε ελπίδα ότι η υγεία της βελτιωνόταν — μέχρι που διαπίστωσε πως και οι τρεις αδελφές της, οι οποίες είχαν επίσης κατέβει στις διαδηλώσεις, εμφάνισαν αντίστοιχες διαταραχές στον κύκλο τους.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, οι γυναίκες και τα κορίτσια κάτω των 20 ετών αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτες, εκδηλώνοντας περισσότερα συμπτώματα και σε συντομότερο χρόνο μετά την έκθεση.

Ακόμη πιο δραματικές είναι οι αναφορές των εγκύων. Από τις 47 εγκύους που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους στη συλλογικότητα, οι 15 έχασαν το κύημά τους, άλλες 17 παρουσίασαν συσπάσεις, αιμορραγία ή πόνους και δύο χρειάστηκαν επείγουσα γυναικολογική φροντίδα.

Μία γυναίκα περιέγραψε ότι εκτέθηκε στο αέριο για αρκετά λεπτά, ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονους εμετούς, αιμορραγία και τελικά να χάσει το μωρό της στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ανάλογες καταγγελίες για γυναικολογικές επιπλοκές, άλλωστε, είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, μετά τη χρήση δακρυγόνων στο Χονγκ Κονγκ το 2019, στις κινητοποιήσεις του Black Lives Matter το 2020, καθώς και σε διαδηλώσεις για τη Γάζα και το μεταναστευτικό το 2024 και το 2025.

Το επιστημονικό κενό και οι πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί

Παρά το εύρος των μαρτυριών, η επιστημονική γνώση γύρω από τη δράση των δακρυγόνων στον γυναικείο οργανισμό παραμένει εξαιρετικά φτωχή. Το μεγαλύτερο μέρος της τοξικολογικής έρευνας για την ουσία CS (2-χλωροβενζαλμαλονονιτρίλιο) χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και διεξήχθη σε αρσενικά ζώα, ενώ οι μεταγενέστερες μελέτες έγιναν κυρίως σε στρατιωτικό περιβάλλον με δείγμα υγιείς άνδρες.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί μόλις δύο μελέτες που εξετάζουν τις διαταραχές του κύκλου μετά από έκθεση σε δακρυγόνα και καμία δεν έχει αποδείξει ακόμη σαφή αιτιώδη σχέση.

Ωστόσο, οι γιατροί εντοπίζουν ήδη εύλογους βιολογικούς μηχανισμούς. Η μαιευτήρας-γυναικολόγος δρ Μάχα Εΐντ, η οποία στην εφημερία της στις 20 Οκτωβρίου στο τμήμα επειγόντων του μαιευτηρίου Πορ-Ρουαγιάλ στο Παρίσι δέχθηκε αρκετές ασθενείς με αφόρητους πόνους περιόδου και εξάρσεις ενδομητρίωσης, εξηγεί ότι η ουσία CS —ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της έκθεσης— μπορεί να ενεργοποιήσει τους υποδοχείς TRPA1.

Καθώς οι υποδοχείς αυτοί εντοπίζονται και στο ενδομήτριο, η ενεργοποίησή τους ενδέχεται να προκαλέσει συσπάσεις της μήτρας, θέτοντας σε κίνδυνο μια εγκυμοσύνη στα αρχικά της στάδια. Την ίδια ώρα, η ιδρύτρια της Lacrymos de Sang, Εβά-Λουνά Τολάνς, προειδοποιεί ότι παραμένουν εντελώς άγνωστες οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της επανειλημμένης έκθεσης στη γονιμότητα και την αναπαραγωγική υγεία.

Η άρνηση της γαλλικής κυβέρνησης και οι ενστάσεις των ειδικών

Απέναντι στις αυξανόμενες ανησυχίες, η γαλλική κυβέρνηση διατηρεί αμετακίνητη στάση. Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης στις 2 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αναστολής της χρήσης δακρυγόνων, επικαλούμενος δύο κρατικές μελέτες του 2021 και του 2022 που δεν εντόπισαν συγκεκριμένους κινδύνους — μελέτες, ωστόσο, οι οποίες δεν έχουν δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε στον Guardian ότι οι υποθέσεις για τους μεταβολίτες της ουσίας CS δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά, αποδίδοντας παράλληλα πιθανό ρόλο στον παράγοντα του στρες.

Το επιχείρημα περί στρες απορρίπτεται κατηγορηματικά από τους ερευνητές. Η υποψήφια διδάκτορας νευροενδοκρινολογίας Σολέν Ρουζέ, που ανέλυσε τις γαλλικές μαρτυρίες, υπογραμμίζει ότι το άγχος μπορεί να επισπεύσει ή να καθυστερήσει μια περίοδο, αδυνατεί όμως να εξηγήσει τις αιμορραγίες σε άτομα μετά την εμμηνόπαυση ή τις αποβολές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άσα Χασάν, επικεφαλής αμερικανικής έρευνας που συνέδεσε τα δακρυγόνα με διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, τονίζει ότι τα συμπτώματα δεν συνάδουν με την επίδραση του στρες και αμφισβητεί κατά πόσο τα συμπεράσματα μελετών σε αστυνομικούς μπορούν να ισχύουν για παιδιά και εφήβους. Όπως επισημαίνει, το βάρος της απόδειξης για την ασφάλεια αυτών των ουσιών ανήκει στις κυβερνήσεις και όχι στους πολίτες.

Για τους ακτιβιστές και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έκταση των καταγγελιών καθιστά αδύνατη τη σιωπή. Η Ρουζέ επισημαίνει ότι το κράτος χρησιμοποιεί μαζικά χημικά εναντίον ολόκληρων συγκεντρώσεων χωρίς αποδείξεις ασφάλειας, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι περιγράφουν πανομοιότυπα συμπτώματα υπό τις ίδιες συνθήκες.

Από την πλευρά της, η γιατρός της οργάνωσης Physicians for Human Rights, Ροχίνι Χάαρ, υπενθυμίζει τη βαθύτερη πολιτική διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας πως ένα όπλο σχεδιασμένο να προκαλεί πόνο για να διαλύει πλήθη λειτουργεί τελικά αποτρεπτικά για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.