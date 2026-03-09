Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εμφανίστηκε δακρυσμένος και εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του, μετά από αναφορές για πυραυλική επίθεση του Ιράν που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε συναγωγή.

«Ο πύραυλος κατέστρεψε ολοσχερώς τη συναγωγή και διείσδυσε στο καταφύγιο», ανέφερε συγκινημένος ο Ισραηλινός πρόεδρος.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων και συνεχιζόμενων πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχίες για τις υποδομές, τους θρησκευτικούς χώρους και τη δημόσια ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών και των πιθανών θυμάτων, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον τόπο του συμβάντος.