Η Δανία άνοιξε εκ νέου τη Δευτέρα την πρεσβεία της στη Δαμασκό, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, έπειτα από μια και πλέον δεκαετία διακοπής των διπλωματικών σχέσεων λόγω του εμφυλίου πολέμου.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και του Σύρου ομολόγου Ασάντ αλ Σαϊμπάνι, μετέδωσε το SANA “έπειτα από αναστολή 14 ετών” της λειτουργίας της διπλωματικής αποστολής.

“Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ Συρίας και Δανίας γράφεται, και αυτό το βήμα ενθαρρύνει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν στη Συρία και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα”, δήλωσε ο Σαϊμπάνι, τον οποίο επικαλέστηκε το SANA.

Ευρωπαϊκά κράτη είχαν κλείσει τις πρεσβείες τους και είχαν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη χώρα, αντιδρώντας στην ωμή καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2011, που βύθισε τη Συρία σε έναν εμφύλιο πόλεμο επί σχεδόν 14 χρόνια.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες συριακές αρχές αποκατέστησαν τους δεσμούς με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών, όπου κατέφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Τον περασμένο μήνα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσε μια συμφωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Δαμασκό, για τον διορισμό πρεσβευτών εκατέρωθεν.

Η γαλλική πρεσβεία στη συριακή πρωτεύουσα είχε κλείσει το 2012.

Όσο για τη Βρετανία, αποκατέστησε τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Συρία τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια διακοπής.

Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, η Ισπανία ύψωσε τη σημαία της στην πρεσβεία της στη Δαμασκό παρουσία του υπουργού της των Εξωτερικών, και η Γερμανία ξανάνοιξε την πρεσβεία της, επίσης παρουσία του επικεφαλής της διπλωματίας της.

Η Τουρκία και το Κατάρ, βασικοί σύμμαχοι των νέων συριακών αρχών, ήταν οι πρώτες χώρες που άνοιξαν ξανά τις αποστολές τους στη Δαμασκό τις ημέρες που ακολούθησαν την πτώση του Άσαντ.