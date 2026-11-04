Στους δρόμους ξεχύθηκαν χιλιάδες νέοι στη Δανία, συντονίζοντας τα βήματά τους με το ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ευρώπη. Αφορμή για την έντονη αναταραχή στάθηκε το σχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού να περικόψει κρατικά κονδύλια που προορίζονται για την οικονομική στήριξη των σπουδαστών.

Μαζική πορεία και παλλαϊκό κάλεσμα στην Κοπεγχάγη

Συσπειρωμένοι γύρω από το κεντρικό μήνυμα «Αρκετά», εκπρόσωποι από έντεκα οργανώσεις μαθητών λυκείου και φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της πρωτεύουσας. Από εκεί ξεκίνησε πορεία με κατεύθυνση το κοινοβουλευτικό μέγαρο, υπό τη στενή επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Μαθητών Λυκείου της χώρας, η συμμετοχή στην πορεία της Κοπεγχάγης άγγιξε τα 12.000 άτομα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές ακόμα πόλεις. Ταυτόχρονα, περίπου 40.000 μαθητές από 57 λύκεια της επικράτειας προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, έπειτα από άκαρπες προσπάθειες του μαθητικού κινήματος να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία.

Η στροφή στις αμυντικές δαπάνες και τα εισοδηματικά κριτήρια

Η κυβερνητική παρέμβαση εντάσσεται στο νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο στοχεύει στην ανακατεύθυνση δημόσιων πόρων προς την ενίσχυση του αμυντικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζεται ο τερματισμός της καθολικής χορήγησης του κρατικού επιδόματος σπουδών (γνωστού ως SU) για φοιτητές άνω των 18 ετών που συγκατοικούν με την οικογένειά τους, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων υπερβαίνει τα 94.000 ευρώ.

Για νοικοκυριά με ετήσιες απολαβές μεταξύ 55.000 και 94.000 ευρώ προβλέπεται κλιμακωτή μείωση του ποσού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι αλλαγές αυτές θα στερήσουν ολοκληρωτικά τη βοήθεια από περίπου 14.000 σπουδαστές, ενώ άλλοι 8.000 θα υποστούν μειώσεις.

«Απειλείται ένας πυλώνας ίσων ευκαιριών 50 ετών»

Θεσπισμένο ήδη από το 1970, το βοήθημα SU θεωρείται θεμέλιος λίθος του δανικού κοινωνικού κράτους, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας. Το ποσό ξεκινά από περίπου 152 ευρώ μηνιαίως για όσους διαμένουν με τους γονείς τους και φτάνει τα 980 ευρώ για όσους καλύπτουν αυτόνομα τη στέγασή τους.

«Είχαμε ένα από τα πιο αποδοτικά εκπαιδευτικά μοντέλα διεθνώς, το οποίο προβάλλουμε με υπερηφάνεια στο εξωτερικό. Είναι εντελώς παράλογο να επιχειρείται τώρα η αποδόμησή του», επισήμανε ο Όσκαρ Τόνσπεργκ-Χόφμαν, επικεφαλής της μαθητικής ομοσπονδίας.

Από την πλευρά της, η 18χρονη μαθήτρια Μαλού Στέφενσεν εξήγησε την πρακτική σημασία του μέτρου: «Χρειαζόμαστε αυτή την ενίσχυση για να αφοσιωνόμαστε στις σπουδές μας χωρίς το διαρκές άγχος της αναζήτησης εργασίας για τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να αναλαμβάνουν πάντοτε όλα τα βάρη».

Οργή για «αθέτηση υποσχέσεων» και πολιτικοί συμβιβασμοί

Οι διαδηλωτές στρέφουν τα πυρά τους κατά του κεντροαριστερού κυβερνητικού συνασπισμού, κατηγορώντας τον για προδοσία των προεκλογικών του δεσμεύσεων περί προστασίας της σπουδαστικής μέριμνας.

Ο φοιτητής γεωπονίας Κίραν Χίντσοου στηλίτευσε τις προτεραιότητες της εξουσίας, σημειώνοντας: «Ενώ περιμέναμε κοινωνική προστασία από μια κυβέρνηση με αριστερό πρόσημο, γινόμαστε μάρτυρες περικοπών στα βοηθήματα των νέων την ώρα που χρηματοδοτούνται φοροελαφρύνσεις επιχειρήσεων και εξοπλιστικά προγράμματα».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, κόμματα που στο παρελθόν αντιτίθεντο σθεναρά σε τέτοιες περικοπές —όπως το Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (SF) και το Ριζοσπαστικό Κόμμα (R)— αναγκάζονται να υπερασπιστούν το σχέδιο. Η υπουργός Οικονομίας και επικεφαλής του SF, Πία Όλσεν Ντιρ, παραδέχθηκε τη δυσκολία της επιλογής: «Είναι σαφές ότι η πρόταση αυτή δεν ξεκίνησε από εμάς. Μέσα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ωστόσο, απαιτούνται συμβιβασμοί και στηρίζω πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε».