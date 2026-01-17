Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: «Kalaallit Nunaat», όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στο σημείο.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είχαν ανακοινώσει ότι επρόκειτο να να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Thousands demonstrating in Copenhagen against president trumps rhetoric about acquiring Greenland. One sign reads: “Americans: I know there is good in you. Come back to sanity.” This rally comes just as the congressional delegation to Denmark is wrapping up. pic.twitter.com/h09JcZPnRr — Barbara Sprunt (@barbarasprunt) January 17, 2026

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη, για να ακουστούν.