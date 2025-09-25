Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
🚨BREAKING: Aalborg Airport in Denmark is currently shut down because of drones in the airspace. Three incoming flights have been rerouted to alternative airports.
Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Luftrommet over flyplassen i Aalborg stengt etter droneobservasjon – tre fly omdirigert
Luftrommet over flyplassen i Aalborg er stengt på grunn av uautorisert droneflyging. Minst tre fly er omdirigert, ifølge Flightradar.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.