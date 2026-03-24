Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν αναδεικνύονται σε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, παρά τη σημαντική πτώση του ποσοστού τους.

Ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων φαίνεται ωστόσο ότι δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα έξιτ πολ.

Η Φρεντέρικσεν, που κυβερνά από το 2019, επωφελήθηκε τους τελευταίους μήνες από τη σταθερή στάση που επέδειξε απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας. Πολλοί Δανοί όμως δυσανασχετούν από το γεγονός ότι επικεντρώνεται σε διεθνείς υποθέσεις και την κατηγορούν ότι παραμελεί τα εσωτερικά ζητήματα, εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Η δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού DR και της εταιρείας Epinion δίνει στο αριστερό μπλοκ 83 έδρες, έναντι 79 για τη δεξιά, σε σύνολο 179 εδρών. Άλλη δημοσκόπηση του σταθμού TV2 και του ινστιτούτου Megafon προβλέπει ότι η κεντροαριστερά θα εξασφαλίσει 86 έδρες και η δεξιά 75.

Τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, η Φρεντέρικσεν θα δυσκολευτεί να σχηματίσει κυβέρνηση και θα χρειαστεί τη στήριξη δεξιών κομμάτων ή, ενδεχομένως, των τεσσάρων βουλευτών της Γροιλανδίας και των νησιών Φερόε, των δύο ημιαυτόνομων, υπερπόντιων εδαφών της Δανίας.

Το κεντρώο κόμμα των «Μετριοπαθών» του υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, που φέρεται ότι εξασφαλίζει 14 έδρες, ενδέχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, εάν αποφασίσει να συνταχθεί με τη Φρεντέρικσεν ή με το αντίπαλο, δεξιό μπλοκ.