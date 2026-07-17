Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτήριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

One civilian killed, police officer and suspect wounded in Aalborg (Denmark) shooting A civilian was killed and both a police officer and the suspected gunman were wounded in a shooting in the Virkelyst area of Nørresundby, Aalborg, on Friday afternoon. Police were initially… pic.twitter.com/mqRUQbPcWW — Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

Civilian killed in Aalborg (Denmark) shooting

A civilian has died following a shooting in Nørresundby the North Jutland Police confirmed in a press release.

According to police officers who responded swiftly to the scene came under fire from the suspected gunman and returned fire pic.twitter.com/f1u20mewRS — Q~insight (Nesara Gesara) (@Csmagadoni91606) July 17, 2026

«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.