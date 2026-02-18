Ο βασιλιάς της Δανίας Φρέντερικ Ι’ έφθασε την Τετάρτη (18/2) στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, όπου άρχισε τριήμερη επίσκεψη για να εκφράσει την υποστήριξή του στο έδαφος αυτό, το οποίο θέλει να κατακτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 57χρονος βασιλιάς, φορώντας ένα χοντρό μαύρο μπουφάν, ευχαρίστησε Γροιλανδούς που πήγαν να τον υποδεχτούν στο αεροδρόμιο όπου τον περίμενε ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται εκεί.

“Ήρθαμε να δούμε τον βασιλιά”, δηλώνει ένας 44χρονος ενώ δίπλα του οι συμπατριώτες του ύψωναν σημαίες της Γροιλανδίας. “Αυτό είναι σημαντικό για εμάς”.

Η περιοδεία αυτή πραγματοποιείται ενώ η Γροιλανδία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των διπλωματικών εντάσεων με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο του μεγάλου αρκτικού νησιού, προς μεγάλη δυσαρέσκεια και ανησυχία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Ανακοινώνοντας την άφιξή του στο γροιλανδικό έδαφος στα τέλη Ιανουαρίου, ο Δανός βασιλιάς είχε δηλώσει “βαθύτατα αλληλέγγυος” προς τους Γροιλανδούς που έχουν αναστατωθεί από τις εδαφικές βλέψεις του Τραμπ για το αυτόνομο έδαφός τους που ανήκει στη Δανία.

“Πολύ ανήσυχοι”

“Μέσω του Τύπου, μπορούμε να δούμε και να αισθανθούμε ότι ο κόσμος είναι πολύ ανήσυχος, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό μας ανησυχεί και τους δύο”, πρόσθεσε συμπεριλαμβάνοντας τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Μέρι.

Ο μονάρχης, ο ρόλος του οποίου είναι κυρίως συμβολικός, επισκέφτηκε την Τετάρτη το λύκειο του Νούουκ, την αλιευτική επιχείρηση Royal Greenland, την έδρα της Αρκτικής Διοικησης, που είναι αρμόδια για την επιτήρηση και την προστασία της κυριαρχίας του Βασιλείου της Δανίας στην αρκτική περιοχή, πριν τελειώσει την ημέρα σε μια καφετέρια στο πολιτιστικό κέντρο.

Την Πέμπτη, αναμένεται να μεταβεί στο Μανιιτσόκ, περίπου 150 χλμ. βορείως του Νούουκ, όπου θα συναντήσει τοπικούς επιχειρηματίες.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Κανγκερλουσουάκ, βορειότερα, για να επισκεφθεί το κέντρο εκπαίδευσης στην Αρκτική των στρατευμάτων της Δανίας.

Παρά το δύσκολο αποικιακό παρελθόν στο αυτόνομο έδαφος, η μοναρχία έχει εδώ και καιρό μεγάλη δημοτικότητα στη Γροιλανδία.

Λάτρης των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, ο Φρέντερικ είχε λάβει μέρος το 2000 σε μια αποστολή τεσσάρων μηνών, διανύοντας 3.500 χιλιόμετρα σε όλη τη Γροιλανδία με σκι, συμμετέχοντας στην επίλεκτη περιπολία Sirius του πολεμικού ναυτικού της Δανίας (επίλεκτη μονάδα που διεξάγει περιπολίες αναγνώρισης σε μεγάλες αποστάσεις για την εποπτεία της κυριαρχίας Δανίας στις τεράστιες αρκτικές εκτάσεις της Γροιλανδίας και ειδικεύεται στον πόλεμο εν μέσω σφοδρού ψύχους).

Η Ουάσινγκτον δηλώνει τακτικά ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απαραίτητος για την ασφάλεια των ΗΠΑ και κατηγορεί τη Δανία και τους Ευρωπαίους ότι δεν προστατεύουν αρκετά αυτή τη στρατηγική περιοχή από τις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο απέσυρε τις απειλές του μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας-πλαίσιο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής και αρχίζοντας συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε επικρίνει βίαια την υποτιθέμενη αδράνεια της Δανίας στη Γροιλανδία.

“Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία για την αγάπη μου προς τη Γροιλανδία, και οι δεσμοί μου με τον γροιλανδικό λαό είναι ακλόνητοι”, είχε γράψει τότε ο Φρέντερικ Ι’ σε μια σπάνια δήλωσή του.

Οι εντάσεις αυτές προκάλεσαν μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας από το 1949.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters