Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επέλεξε μια ασυνήθιστη προσέγγιση για να έρθει σε επαφή με άτομα που δημοσιεύουν εχθρικά σχόλια εναντίον του στο διαδίκτυο.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν ηγέτης του Κόμματος των Μετριοπαθών δημιούργησε στο Facebook ένα γκρουπ με haters, γκρουπ που έφερε τίτλο: «Καθένας από μας μισούμε τον Λαρς Λόκε» (Alle os der hader Lars Løkke)

Σε μια ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης, ο Ράσμουσεν κάλεσε τους επικριτές του που εντάχθηκαν στην ομάδα αυτή haters σε κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή περίπου 440 μέλη.

«Γράφετε εδώ επιμελώς, οπότε ας συναντηθούμε στην πραγματικότητα», έγραψε. «Βρήκα ένα δωμάτιο και έστησα ένα τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έρθετε και να μου πείτε γιατί με μισείτε. Υπόσχομαι να ακούσω», έγραψε ο Δανός ΥΠΕΞ. «Θα δούμε αν μια διαφορά απόψεων μπορεί να μετατραπεί σε συζήτηση».

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό χώρο της Κοπεγχάγης το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Λόκε είναι ένας από τους πιο επιφανείς πολιτικούς της Δανίας και έχει γίνει στόχος κριτικής λόγω του υψηλού προφίλ του.

Ο φιλελεύθερος πολιτικός διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011 και ξανά από το 2015 έως το 2019. Από τα τέλη του 2022, υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών υπό την πρωθυπουργό των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν.

Τοπικές εκλογές θα διεξαχθούν στη Δανία την επόμενη Τρίτη.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι Μετριοπαθείς του Λόκε Ράσμουσεν θα συμμετάσχουν σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές από την ίδρυση του κόμματος το 2022.

Ωστόσο, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών του σε δημοσκοπήσεις, οι προσδοκίες για ένα καλό αποτέλεσμα παραμένουν μικρές.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, dpa

Επιμέλεια: A.A.