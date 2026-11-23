Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου ότι διερευνά απειλές για βόμβες που εστάλησαν σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επί του παρόντος δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Υπενθυμίζουμε ότι μια σειρά από φάρσες και κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν πρόσφατα σχολεία, σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, διαταράσσοντας την καθημερινότητα.

«Προς το παρόν, η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες, αλλά εύλογα δημιουργούν ανασφάλεια σε τοπικό επίπεδο στα σχολεία», ανέφερε η αστυνομία της Δανίας σε ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός σχολείου, ούτε λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απειλές για βόμβα ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με αρκετά σχολεία και δήμους.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία στην Ισπανία εκκενώθηκαν έπειτα από απειλές για βόμβα που έλαβαν μέσω email. Σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν επίσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφότου χιλιάδες έλαβαν απειλές για βόμβα μέσω email.

Πηγή: Reuters