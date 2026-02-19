Η ναυτιλιακή αρχή της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ακινητοποίησε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενο από την Αγία Πετρούπολη, λόγω του ότι δεν είναι σωστά εγγεγραμμένο στο νηολόγιο.

«Το πλοίο κρατείται γιατί δεν έχει καταχωρηθεί σωστά στο νηολόγιο», εξήγησε η αρχή αυτή σε email που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters.

«Το πλοίο αυτό είχε δηλώσει ότι έφερε σημαία των Κομορών. Οι Κομόρες είπαν στη ναυτιλιακή αρχή της Δανίας ότι το πλοίο δεν είναι καταχωρημένο στο μητρώο τους», διευκρίνισε.

Το πλοίο που αναγνωρίστηκε από τον Τύπο της Δανίας ως το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Nora, με σημαία Ιράν, έχει αγκυροβολήσει στο βόρειο άκρο της Δανίας, στο Κάτεγκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας θαλάσσιου εντοπισμού Vesselfinder, αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη στις 16 Ιανουαρίου με προορισμό την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, το Nora, το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν CERUS, υπόκειται σε κυρώσεις των αμερικανικών αρχών. Το πλοίο άλλαξε την Τετάρτη τη σημαία των Κομορών και φέρει σημαία Ιράν. Φέρεται να ανήκει σε ιρανικό στόλο που ελέγχεται, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, από τον Μοχαμάντ Χοσέιν Σαμχανί, στενό σύμβουλο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το πλοίο διήλθε από τα χωρικά ύδατα της Δανίας δέκα φορές.

Η ναυτιλιακή αρχή διευκρίνισε ότι αναμένεται να γίνει επιθεώρηση στο πλοίο “όταν οι καιρικές συνθήκες” το επιτρέψουν “χωρίς να διακυβευτεί η ασφάλεια”.

«Το πλοίο κρατείται έως ότου το κράτος σημαίας αποδείξει στη ναυτιλιακή αρχή της Δανίας ότι είναι νηολογημένο και πλήρως πιστοποιημένο», αναφέρει η αρχή.

Το «Nora» έχει τον ίδιο αριθμό Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) με ένα πλοίο που παλαιότερα ονομαζόταν CERUS, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που περιλαμβανόταν στον κατάλογο κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group).

Οι αριθμοί IMO είναι μόνιμοι αναγνωριστικοί κωδικοί πλοίων που παραμένουν αμετάβλητοι, ανεξάρτητα από αλλαγές στο όνομα ή στη σημαία.

Το CERUS είχε οριστεί από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ότι υπόκειται σε κυρώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος κυρώσεων κατά του Ιράν και συνδέεται με την Argun Shipping Inc. και την Reel Shipping LLC, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την Argun ή την Reel Shipping για σχολιασμό.

Το πλοίο είναι ανενεργό τις τελευταίες 25 ημέρες, σύμφωνα με το TV2.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ