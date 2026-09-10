Σε μια δραστική παρέμβαση στο εκπαιδευτικό της σύστημα προχωρά η κυβέρνηση της Δανίας, ανακοινώνοντας την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της χώρας.

Μετά την απόφαση για απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα ισχύει τόσο εντός των αιθουσών διδασκαλίας όσο και στους προαύλιους χώρους.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως άμεση απάντηση στη δραματική πτώση που κατέγραψαν οι επιδόσεις των Δανών μαθητών στις διεθνείς αξιολογήσεις PISA του ΟΟΣΑ.

Πλήρης απαγόρευση σε τάξεις και προαύλια

Η κυβέρνηση της Δανίας αυστηροποιεί περαιτέρω το πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας από την ανήλικη νεολαία, βάζοντας οριστικό «κοκκινο» στη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολικό περιβάλλον.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η πρόταση της κυβέρνησης αφορά την καθολική απαγόρευση των συσκευών για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

«Αυτή η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων. Η απαγόρευση, η οποία αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως και το τέλος του Γυμνασίου, θα ισχύει τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μέτε Φρεντέρικσεν.

Κατρακύλα στις επιδόσεις PISA και συναγερμός στο Υπουργείο Παιδείας

Οι ανακοινώσεις της δανικής κυβέρνησης συνδέονται άμεσα με τα απογοητευτικά αποτελέσματα που συγκέντρωσε η χώρα στις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις PISA του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος αποτελεί το παγκόσμιο βαρόμετρο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Με συνολική βαθμολογία 478 βαθμούς, η Δανία υποχώρησε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 482 βαθμών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην εγχώρια επιστημονική και πολιτική κοινότητα.

Ο Υπουργός Παιδείας της Δανίας, Μάγκνους Χέουνικε, τοποθετήθηκε με δραματικό τόνο για τα ευρήματα της έρευνας:

«Τα αποτελέσματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί», επισήμανε ο υπουργός.

«Αφήσαμε τα παιδιά υπερβολικές ώρες μπροστά στις οθόνες»

Η πρωθυπουργός της Δανίας δεν δίστασε να αποδώσει την ευθύνη για την υποβάθμιση της μαθησιακής ικανότητας των παιδιών στην αλόγιστη έκθεση στον ψηφιακό κόσμο και στην έλλειψη ορίων από την πλευρά των ενηλίκων.

Η κ. Φρεντέρικσεν συνέδεσε ευθέως την ψηφιακή εξάρτηση με τη μείωση της συγκέντρωσης και των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών:

«Είμαι και εγώ η ίδια πεπεισμένη πως τα αποτελέσματα συνδέονται στενά με το γεγονός ότι στη Δανία έχουμε μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών. Εμείς, οι ενήλικες, επιτρέψαμε στα παιδιά και τους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης.

Η Δανία φαίνεται να εντάσσεται πλέον στην ευρωπαϊκή τάση που προκρίνει την επιστροφή στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και την απομάκρυνση των οθονών από το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης, της προσοχής και της ψυχικής υγείας των μαθητών.