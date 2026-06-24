Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού (το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης) αναμένεται να τεθεί την Παρασκευή σχεδόν ολόκληρη η Δανία, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη μετακινείται βορειότερα.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας, τα ακραία φαινόμενα θα επηρεάσουν το σύνολο της επικράτειας, με εξαίρεση τρία νησιά, και θα διαρκέσουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Αν και σήμερα ο υδράργυρος κινήθηκε σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή (μεταξύ 23°C και 28°C), το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ριζικά τις επόμενες ημέρες.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της Δανίας.

Το Μετεωρολογικό Ινστιντούτο προειδοποιεί ότι η έντονη ζέστη θα συνδυαστεί με πολύ αυξημένα ποσοστά υγρασίας, κάνοντας την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική.

Οι διοργανωτές του διάσημου φεστιβάλ μέταλ μουσικής Copenhell, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, επιστράτευσαν το χιούμορ τους για να προειδοποιήσουν το κοινό: «Αυτή η ζέστη σημαίνει ότι όλοι -ναι, κι εσύ εκεί με το δερμάτινο μπουφάν και τα μακριά μαλλιά- πρέπει να θυμάστε να πίνετε άφθονο νερό», έγραψαν στα social media.

Σε ετοιμότητα και η Σουηδία

Η ζέστη επηρεάζει και τη γειτονική Σουηδία, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Η σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κίτρινο συναγερμό (χαμηλότερο επίπεδο) για την Παρασκευή και το Σάββατο στις νότιες περιοχές της χώρας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις προσοχής προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Προς το παρόν, η η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας δεν κάνει λόγο για επίσημο «κύμα καύσωνα», καθώς για να οριστεί έτσι στη Σουηδία απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών.