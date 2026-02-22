Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας απέναντι στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για αποστολή πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως το νησί δεν χρειάζεται καμία «στοχευμένη υγειονομική πρωτοβουλία».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και διαθέτει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία στην Αρκτική.

«Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας λαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται. Την λαμβάνει είτε στη Γροιλανδία, και αν απαιτείται εξειδικευμένη θεραπεία, στη Δανία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για μια ειδική υγειονομική πρωτοβουλία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν, μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Στη Γροιλανδία, όπως και στη Δανία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν. Στο νησί λειτουργούν πέντε περιφερειακά νοσοκομεία, με το νοσοκομείο της Νουούκ να δέχεται ασθενείς από όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέγραψε στις αρχές Φεβρουαρίου συμφωνία με την Κοπεγχάγη για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους σε νοσοκομεία της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο νησί.