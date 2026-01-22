Η Δανία σκοπεύει να κατασκευάσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, δήλωσε σήμερα το Υπουργείο Κλίματος και Ενέργειας, μια επιλογή που θα βάλει τέλος στην απαγόρευση της πυρηνικής ενέργειας που ισχύει από το 1985.

Ένα πλαίσιο που επιτρέπει να μελετηθούν οι «δυνατότητες και οι κίνδυνοι» των νέων πυρηνικών τεχνολογιών, όπως και η άρση του μορατόριου έχει πλέον θεσπιστεί, δήλωσε το Υπουργείο σε ανακοίνωση.

«Δεν αρκεί από μόνη της η πράσινη ενέργεια»

«Η πράσινη ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και τον αέρα είναι σήμερα και θα παραμείνει στο μέλλον ο πυλώνας του ενεργειακού εφοδιασμού της Δανίας, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτή δεν αρκεί από μόνη της», δήλωσε ο Λαρς Όγκαρντ, ο Δανός Υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

«Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην ιδέα να εξετάσουμε εάν άλλες τεχνολογίες μπορούν να μας προμηθεύουν πράσινη ενέργεια στο μέλλον», πρόσθεσε. «Οι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα μπορούσαν να είναι μια επιλογή».

SMR: Οι προηγμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες

Οι SMR είναι προηγμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες με ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να φτάσει τα 300 μεγαβάτ ανά μονάδα, δηλαδή σχεδόν ένα τρίτο της ικανότητας παραγωγής ενός παραδοσιακού πυρηνικού αντιδραστήρα.

Η κατασκευή τους είναι σχετικά απλή, ένα στοιχείο που τους καθιστά πιο προσιτούς σε σχέση με τους μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η Κυβέρνηση συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμιστικές διαδικασίες, τα θέματα ασφάλειας, την επεξεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων, και τις αποδόσεις και τα κόστη πριν ληφθεί μια πολιτική απόφαση, τονίζει το Υπουργείο.

Οι νέες πυρηνικές τεχνολογίες ως δυνητική πηγή ενέργειας

Το Κοινοβούλιο της Δανίας, το οποίο είχε ψηφίσει την απαγόρευση της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή της ενέργειάς της το 1985, δέχτηκε στις αρχές του 2025 να αρχίσει να εξετάζει τις νέες πυρηνικές τεχνολογίες ως δυνητική πηγή ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 58% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας, τα βιοκαύσιμα 18%, η ηλιακή ενέργεια 11%, τα απόβλητα 5% και ο άνθρακας επίσης 5%.

