Στο Νοσοκομείο Rigshospitalet εισήχθη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, η 86χρονη Μαργαρίτα, η βασίλισσα της Δανίας, έπειτα από επεισόδιο στηθάγχης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τα ανάκτορα, η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ίδια «αισθάνεται κόπωση, αλλά διατηρεί την καλή της διάθεση».

Η Μαργαρίτα θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πλήρη κύκλο εξετάσεων.

Παρότι στο παρελθόν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τον θρόνο, η σοβαρή επέμβαση στην πλάτη το 2023 την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί το 2024, παραδίδοντας το στέμμα στον γιο της, Φρέντερικ.

Παραμένει εξαιρετικά αγαπητή στον λαό της Δανίας, έχοντας ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας.

Πέρα από τα καθήκοντά της, η Μαργαρίτα διακρίθηκε για το πολυδιάστατο πνεύμα της. Μόλις το 2024 τιμήθηκε με το κινηματογραφικό βραβείο της χώρας της για τον σχεδιασμό κοστουμιών σε ταινία. Έχει, επίσης, εικονογραφήσει εμβληματικά έργα, όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν, ενώ μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Πρίγκιπα Χένρικ, είχαν μεταφράσει υπό ψευδώνυμο, το βιβλίο της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί».

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία έτη, η Μαργαρίτα συνεχίζει να αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα για τον πολιτισμό και την ιστορία της Δανίας.