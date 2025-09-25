Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (25/9) η αστυνομία, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της αστυνομίας, τα drones εντοπίστηκαν σε περιοχές πλησίον των αεροδρομίων, και οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται ήδη επί τόπου για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Τα άγνωστα drones που παρατηρήθηκαν στη Βόρεια Γιουτλάνδη δεν βρίσκονται πλέον πάνω από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Άαλμποργκ», ανέφερε η αστυνομία.

Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Το δελτίο Τύπου από την αστυνομία της Δανίας, σύμφωνα με το Faytuks News

«Το βράδυ της Τετάρτης, η αστυνομία έλαβε αρκετές αναφορές για δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκράντστρουπ, και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν επίσης να πετούν πάνω από το βόρειο Έσμπιεργκ.

Η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει επαληθευτεί. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν με φώτα και παρατηρήθηκαν από το έδαφος, αλλά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι είδους μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι. Η αστυνομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κατάσταση και συνεργάζεται επί του παρόντος με την Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Δανίας και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας».

Συμπεριλαμβανομένων των 4 αεροδρομίων στη Δανία απόψε Πέμπτη, ο αριθμός των σκανδιναβικών αεροδρομίων ανέρχεται σε 6 που αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους λόγω των μεγάλων άγνωστων drones που πετούν από πάνω τους αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία, τα drones που παρατηρήθηκαν πάνω από το Άαλμποργκ δεν είναι ούτε ιδιωτικά ούτε εμπορικά.