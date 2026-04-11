Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Μια νέα γενιά νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων στον κόσμο σε έναν αδίστακτο ανταγωνισμό – και φαίνεται να κερδίζει έδαφος.

Η αμυντική βιομηχανία της Δύσης κυριαρχείται εδώ και καιρό από γίγαντες όπως η Lockheed Martin, η Boeing, η Thales και η BAE Systems. Τώρα, εταιρείες που ιδρύθηκαν μόλις πριν από λίγα χρόνια αρπάζουν συμβόλαια των υπουργείων Άμυνας – μερικές φορές εις βάρος των κατεστημένων. «Υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού που διεξάγεται μεταξύ των παλαιών παικτών και των νέων συμμετεχόντων», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ναύαρχος Pierre Vandier, ανώτατος συμμαχικός διοικητής μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ.

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Anduril υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με τον αμερικανικό στρατό για υλικό, λογισμικό και υποδομές, αξίας έως και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση σύναψε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τις γερμανικές εταιρείες Stark και Helsing – οι οποίες ιδρύθηκαν το 2024 και το 2021 αντίστοιχα.

«Καθώς η Ευρώπη και οι ΗΠΑ σπεύδουν να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο ανταγωνισμός από νεότερες εταιρείες αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία για τους στρατιωτικούς εργολάβους που ήδη προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή», είπε ο Vandier, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καινοτομία και την προετοιμασία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του πολέμου.

«Από τη μία πλευρά, οι παλαιές εταιρείες λένε ότι θα αλλάξουν. Από την άλλη, ο κόσμος των νεοσύστατων επιχειρήσεων φέρνει έντονη ενέργεια και επιχειρηματικά κεφάλαια, με νέους ανθρώπους που δεν φοβούνται να αποτύχουν επειδή ξέρουν ότι μπορούν πάντα να προσπαθήσουν ξανά», δήλωσε στο POLITICO. «Είναι μια σύγκρουση δύο κόσμων».

Αυτή η σύγκρουση έγινε πλήρως εμφανής τον περασμένο μήνα, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall, Armin Papperger, απέρριψε την ουκρανική βιομηχανία drones ως «παιχνίδια Lego». Ωστόσο, οι χώρες του Κόλπου που επιδιώκουν να αποκρούσουν τις ιρανικές επιθέσεις συζητούν την υπογραφή συμφωνιών με το Κίεβο για την αγορά ουκρανικών συστημάτων, τα οποία είναι φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά στην κατάρριψη drones. «Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια», προέβλεψε ο Vandier. «Είτε οι νεοσύστατες επιχειρήσεις τελικά απορροφώνται από τον κόσμο των παραδοσιακών, ο οποίος αποφασίζει ο ίδιος να επιταχύνει. Είτε η σύγκρουση γίνεται πιο βίαιη, με τους νέους συμμετέχοντες να αναπτύσσονται αρκετά γρήγορα ώστε να πιστέψουν ότι μπορούν να νικήσουν τους μεγάλους», είπε. «Γι’ αυτό βρισκόμαστε σε μια “Δαρβινική στιγμή”: Η επικράτηση του ισχυρότερου. Είναι όμως πολύ νωρίς για να πούμε τι είδους κρίση έρχεται», πρόσθεσε.

Οι παραδοσιακές αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, υποστήριξε ο ανώτατος διοικητής. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν λιγότερα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών διαθέσιμα στην Ευρώπη και ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πιο απρόθυμες από τις ΗΠΑ να ρισκάρουν με τους νεοεισερχόμενους.

Η Dark – μια γαλλική νεοσύστατη εταιρεία διαστημικής άμυνας που ιδρύθηκε το 2021 και ανέπτυξε ένα ρομπότ για την καταπολέμηση απειλών σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη – αναγκάστηκε να κλείσει πέρυσι, εν μέρει λόγω έλλειψης υποστήριξης από τις γαλλικές αρχές.

«Η βασική διαφορά είναι ότι η όρεξη για ρίσκο στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Vandier.

Συνεργασία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες

«Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι στρατιωτικοί εργολάβοι εξακολουθούν να μην έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αρκετά όπλα», τόνισε ο Vandier.

Αυτή είναι μια παρατήρηση που ισχύει για αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς η Ουάσιγκτον παραμένει εμπλεκόμενη στον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνία με Αμερικανούς στρατιωτικούς εργολάβους για την επέκταση της παραγωγής.

«Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η αμυντική μας βιομηχανία εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει μια μεταψυχροπολεμική νοοτροπία. Γνωρίζει πώς να αναπτύσσει προϊόντα, αλλά δυσκολεύεται να τα παράγει σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Vandier. «Ο πολιτικός και ο στρατιωτικό – βιομηχανικός κόσμος πρέπει να επανασυνδεθούν, αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί ιστορικά στο παρελθόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το άρμα μάχης Sherman του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ήταν απαραίτητα ο καλύτερος εξοπλισμός στην αγορά, αλλά ήταν συμβατό με τη μαζική παραγωγή από αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, δηλαδή τη Ford και την Chrysler.

Το μάθημα είναι απλό: Ένα κάπως λιγότερο τέλειο σύστημα, αλλά ένα που μπορεί να παραχθεί σε μεγάλους αριθμούς, μπορεί να έχει μεγαλύτερη στρατιωτική αξία από ένα εξαιρετικό σύστημα που δεν μπορεί να κατασκευαστεί σε κλίμακα», κατέληξε ο Vandier.

Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει να διερευνούν συνεργασίες μεταξύ του πολιτικού και του αμυντικού τομέα. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault εξετάζει την κατασκευή στρατιωτικών drones, ενώ η γερμανική Volkswagen λέγεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την ισραηλινή Rafael για την κατασκευή βαρέων φορτηγών που θα μεταφέρουν πυραύλους , μαζί με εκτοξευτές και γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: POLITICO