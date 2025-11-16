Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την επιβολή δασμών σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από την Κίνα, βάζοντας τέλος στην έως τώρα απαλλαγή. Η απόφαση αυτή, που θα εγκριθεί κατά τη σημερινή σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2025 και προβλέπει παράλληλα επιβολή εξόδων διεκπεραίωσης για κάθε πακέτο που εισέρχεται στην Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω δημοφιλών πλατφορμών όπως η Shein και η Temu, με το ύψος των εξόδων να προτείνεται στα δύο ευρώ ανά δέμα.

Αρχικά, η Επιτροπή σχεδίαζε την εφαρμογή των μέτρων το 2028, στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, που περιλαμβάνει εναρμόνιση διαδικασιών και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς τόνισε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, δεδομένου ότι ο όγκος των εισαγόμενων μικρών δεμάτων είναι τεράστιος: μόνο το 2024 εισήλθαν περίπου 4,6 δισεκατομμύρια πακέτα, δηλαδή περίπου 12 εκατομμύρια δέματα ημερησίως, με το 91% να προέρχεται από την Κίνα.

Η αγορά ζητά την άμεση εφαρμογή των μέτρων, καθώς η απαλλαγή των μικρών δεμάτων θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Η ΕΕ στοχεύει έτσι όχι μόνο στην εξασφάλιση ίσων όρων για τις επιχειρήσεις, αλλά και στην προστασία των καταναλωτών, περιορίζοντας την εισαγωγή επικίνδυνων ή πλαστογραφημένων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Οικονομικών και η Κομισιόν αναμένεται να συμφωνήσουν στη θέσπιση ενός μεταβατικού συστήματος, που θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2026, προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή των νέων δασμών. Το προσωρινό αυτό μέτρο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί στο προσεχές Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου. Το μεταβατικό σύστημα θα προβλέπει απλά και προσωρινά βήματα, με στόχο την ομαλή ένταξη των νέων διαδικασιών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επιπλέον, εξετάζεται η επιβολή χαμηλότερου τέλους (0,50 ευρώ ανά δέμα) για πακέτα που αποστέλλονται από ευρωπαϊκές αποθήκες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η Ε.Ε. επισημαίνει ότι η κατάργηση της εξαίρεσης και η επιβολή εξόδων διεκπεραίωσης θα συμβάλει και στην αύξηση των κρατικών εσόδων, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο έλεγχος για την ασφάλεια των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Τα νέα μέτρα αποτελούν μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των εισαγωγών, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών αγορών και την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου φθηνών εισαγόμενων προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ασφαλέστερες και δίκαιες συνθήκες συναλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ