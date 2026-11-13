Δυσκολευόταν ακόμη και να σταθεί όρθιος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, όμως λίγο νωρίτερα βρισκόταν στο τιμόνι τρακτέρ. Οδηγός στα Μουδανιά της Προύσας, στην Τουρκία, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στον έλεγχο που ακολούθησε η ένδειξη του αλκοτέστ έφτασε τα 4,63 τοις χιλίοις, περίπου 23 φορές το όριο που ισχύει για οδηγούς τρακτέρ.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:00, στη συνοικία Γκιουζελιαλί Γιαλί. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ και προσέκρουσε στο παρκαρισμένο όχημα. Μετά την ειδοποίηση στο 112, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι το δίπλωμά του είχε ήδη αφαιρεθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι ήταν η τρίτη φορά που εντοπιζόταν να διαπράττει την ίδια παράβαση.

Του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 350.000 τουρκικών λιρών: 150.000 λίρες για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες 200.000 επειδή οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Το τρακτέρ απομακρύνθηκε με γερανό και μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό.