Σημαντική εξέλιξη για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Άγκυρας μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, άνοιξε οριστικά ο δρόμος για την προμήθεια των αμερικανικών κινητήρων που θα εξοπλίσουν το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, KAAN.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσημη διαδικασία ενημέρωσης του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση ή πρόταση μπλοκαρίσματος από τους Αμερικανούς γερουσιαστές ή βουλευτές, γεγονός που σημαίνει ότι η συμφωνία εγκρίνεται αυτόματα και χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές εμπλοκές.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ικανοποίηση στην Άγκυρα, καθώς η εξασφάλιση των αμερικανικών κινητήρων F110 της εταιρείας General Electric θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη και την μαζική παραγωγή του πρωτότυπου αεροσκάφους.

Το αμερικανικό «στοίχημα» της Άγκυρας

Η Τουρκία είχε καταθέσει επίσημο αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση επιπλέον κινητήρων F110, καθώς και για τη δυνατότητα συμπαραγωγής ή συντήρησής τους σε τουρκικό έδαφος. Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών, η Ουάσιγκτον επέλεξε να μην προβάλει εμπόδια στη συγκεκριμένη αμυντική σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι κινητήρες χρησιμοποιούνται ήδη στα τουρκικά μαχητικά F-16, γεγονός που διευκολύνει την τεχνική υποστήριξη και την ενσωμάτωσή τους στα πρώτα αεροσκάφη παραγωγής του προγράμματος KAAN, μέχρι η Τουρκία να καταφέρει -σύμφωνα με τα πλάνα της- να αναπτύξει έναν δικό της, εγχώριο κινητήρα.

Σε τροχιά παραγωγής το KAAN

Το KAAN αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και το προσωπικό στοίχημα της Άγκυρας για την απεξάρτησή της από τα ξένα οπλικά συστήματα, ειδικά μετά την αποπομπή της από το πρόγραμμα των F-35.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση του αεροσκάφους, το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν η εξασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού. Με το «πράσινο φως» από το Κογκρέσο, η κρατική αεροπορική βιομηχανία της Τουρκίας (TUSAŠ) αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα στα επόμενα στάδια των δοκιμών και στην κατασκευή των επόμενων πρωτοτύπων, επιταχύνοντας το χρονοδιάγραμμα ένταξης του μαχητικού στην τουρκική αεροπορία.