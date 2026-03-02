Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο από δεύτερο ιρανικό drone, το οποίο στόχευσε τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, κοντά στη Λεμεσό.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο ιρανικό μη επανδρωμένο drone χτύπησε τη βρετανική βάση λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη Δευτέρα.

Παρατηρείται έντονη αστυνομική παρουσία στις βρετανικές βάσεις της Κύπρου. Τα περιπολικά πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους , στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό.

Κλειστά τα σχολεία – Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι Ακρωτηρίου

Σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχωρούν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι και Ασώματο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Από χθες το βράδυ οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι εγκατέλειψαν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας, με ορισμένους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου

Λίγο πριν από τις 9 ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά και το περιστατικό της πρόσκρουσης μη επανδρωμένου αεροχήματος εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι.

Συμμετέχουν οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και οι αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ).

Αναλυτικά το μήνυμα του Προέδρου της Κύπρου

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ. Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση. Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών. Κυρίες και Κύριοι, Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση. Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Το χρονικό της πρώτης έκρηξης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα (02/03) στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό, προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές δυνάμεις, που σταθμεύουν στην Κύπρο. Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ είχε προηγηθεί κήρυξη «κατάστασης ασφαλείας» λόγω σοβαρής απειλής.

Πηγές αναφέρουν ότι το προσωπικό είχε λάβει σαφείς οδηγίες να απομακρυνθεί από παράθυρα, να καλυφθεί εφόσον χρειαστεί πίσω από ασφαλή σημεία και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

Επίσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα Cyprus Mail, ο συναγερμός κηρύχθηκε λίγο πριν από την έκρηξη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις περί στοχευμένης απειλής.

Δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου της Κύπρου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές από το μη επανδρωμένο drone που χτύπησε τη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, τόνισε πως περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Κύπρος στο επίκεντρο

Η βάση Ακρωτήρι αποτελεί στρατηγικό κόμβο επιχειρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η όποια στοχοποίησή της, εφόσον επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί ποιοτική αναβάθμιση της απειλής και μεταφέρει το γεωπολιτικό ρίσκο ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη. Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε αποκαλύψει ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, χωρίς , όπως είπε, να φαίνεται ότι είχαν ως άμεσο στόχο το νησί.

Το περιστατικό της έκρηξης, ωστόσο, εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι βρετανικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο.

Πηγή: PhileNews