Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Σε ένα νέο βιβλίο για τον Δούκα της Υόρκης έγινε δεύτερη ειδική επιμέλεια για να αφαιρεθεί ο ισχυρισμός ότι ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν ο οποίος σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ τη σύζυγό του Mελάνια.

Ο ισχυρισμός δημοσιεύθηκε σε περίπου 60.000 αντίτυπα του βιβλίου που τιτλοφορείται “The Rise and Fall of the House of York” (Η Άνοδος και η πτώση του Οίκου της Υόρκης), του Άντριου Λόουνι, το οποίο ζωγραφίζει ένα καταδικαστέο πορτρέτο του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του Σάρα Φέργκουσον.

Οι αφαιρέσεις έγιναν αφού η Μελάνια Τραμπ απείλησε να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ήταν ο παιδεραστής επιχειρηματίας Έπσταϊν που την σύστησε στον μελλοντικό σύζυγό της.

Οι δικηγόροι της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ έγραψαν στον κ. Μπάιντεν, γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι έκανε «ψευδείς, δυσφημιστικές, απογοητευτικές και εμπρηστικές δηλώσεις» για αυτήν.

Η επιστολή, που αποστάληκε στις 6 Αυγούστου, λέγεται ότι ζήτησε από τον κ. Μπάιντεν να αποσύρει τα σχόλιά του και να εκδώσει συγγνώμη αλλιώς θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Ο Τραμπ είπε ότι ενθάρρυνε τη σύζυγό του να υποβάλει τη μήνυση, όπως ανέφερε το Fox News Radio την περασμένη εβδομάδα: «Ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε καμία σχέση με τη Μελάνια και την γνωριμία», είπε, και πρόσθεσε: «Ήταν ένα άλλο άτομο στην πραγματικότητα … αλλά δεν ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν».

Το βιβλίο του Λόουνι έκανε παρόμοιο ισχυρισμό, αναφέροντας τους ισχυρισμούς που λέγεται ότι έγιναν από τον ίδιο τον Τζέφρι Έπσταϊν σε έναν μη αναγνωρισμένο συγγραφέα το 2007.

Το απόσπασμα θα διαγραφεί από μελλοντικές εκδόσεις εκτύπωσης, ενώ το ηλεκτρονικό βιβλίο και τα audiobooks έχουν ήδη ενημερωθεί για να είναι σύμφωνα με τις αλλαγές.

Ένας εκπρόσωπος του HarperCollins δήλωσε στο The Telegraph: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πολλά αποσπάσματα του βιβλίου “Η Άνοδος και η πτώση του Οίκου της Υόρκης” του Άντριου Λόουνι έχουν αφαιρεθεί σε συνεννόηση με τον συγγραφέα».

«Το βιβλίο στο Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδεται από τον οίκο HarperCollins. στις ΗΠΑ, το βιβλίο είναι αυτο-εκδιδώμενο από τον κ. Λόουνι».

Στο βιβλίο ο Λόουνι περιέγραψε τον πρίγκιπα Άντριου ως «εύκολο θήραμα για ένα κροταλία όπως ο Έπσταϊν», προσθέτοντας: «Ο Έπσταϊν έπαιξε τον Άντριου, ο πρίγκιπας ήταν ένας χρήσιμος ηλίθιος που του έδωσε αξιοπρέπεια, πρόσβαση σε πολιτικούς ηγέτες και επιχειρηματικές ευκαιρίες».

Ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ευρείας συνέντευξης με τον κινηματογραφιστή Άντριου Κάλαγκαν, η οποία μεταδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ότι τα μη κυκλοφορούμενα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν θα “έμπλεκαν” τον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν απέδωσε τον ισχυρισμό για το πώς συναντήθηκαν οι Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στον Μάικλ Γολφ, έναν δημοσιογράφο που έλαβε έκτακτη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και έχει γράψει τέσσερα βιβλία για τον πρόεδρο.

Ο Γολφ ισχυρίστηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο Daily Beast Podcast ότι η Πρώτη Κυρία «εμπλέκεται πολύ» στον κύκλο του Έπσταϊν και συναντήθηκε με τον κ. Τραμπ μέσω ενός πράκτορα μοντέλων με δεσμούς με τους δύο άνδρες.

Το News Outlet δημοσίευσε επίσης ένα άρθρο σχετικά με τον ισχυρισμό του Γολφ, αλλά το απέσυρε και εξέδωσε συγγνώμη. Ο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα αποσύρει τους ισχυρισμούς του.

Η Μελάνια Τραμπ περιέγραψε τη στιγμή που συναντήθηκε με τον σύζυγό της στα απομνημονεύματά της “2024 memoir, Melania”. Αποκάλυψε ότι ήταν σε πάρτι εβδομάδας μόδας στο Kit Kat Klub στη Νέα Υόρκη, το 1998, όταν είδε την φίλη της να χαιρετάει κάποιον πίσω της.

«Όταν γύρισα, είδα έναν άνδρα και μια ελκυστική ξανθιά γυναίκα που μας πλησίαζε», έγραψε.

Είπε ότι ο κ. Τραμπ την έκανε να αισθανθεί σαν «το κέντρο του κόσμου του» και ότι «αιχμαλωτίστηκε από τη γοητεία και την άνετη φύση του».

Η διοίκηση Τραμπ δέχεται συνεχή πίεση σχετικά με την αποτυχία της να απελευθερώσει τα αρχεία Έπσταϊν.

Ο Πρόεδρος αντιμετώπισε αυξημένο έλεγχο σχετικά με τις προσωπικές του συνδέσεις με τον αποθανόντα σεξουαλικό δράστη όταν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξαν τον περασμένο μήνα ότι πέθανε από αυτοκτονία και δεν διέθετε “λίστα πελατών”.